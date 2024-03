În acest week-end a avut loc la Târgu Mureș Campionatul National al României pe Secțiuni la Dans Sportiv, dar și Cupa Mureşului, Concurs Național de Dans Sportiv!

În cadrul Cupei Mureşului, perechea formată din sportivii Barkoczi Edvin și Ema Pop (Dancelight) au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la clasa E Standard 16-34 şi s-au calificat în semifinala aceleași competiții, secțiunea latino!

În cadrul Campionatelor Naționale perechile de la Galactic Dance s-au aliniat la startul celor mai grele categorii de concurs şi anume categoriile de Tineret și Adulți!

Perechea Surduc Tomas şi Cucoșel Elisa s-au calificat in sferturile competiției de Tineret Standard, in timp ce colegii lor, Waltner Eric şi Cuceu Roberta s-au calificat in semifinala Campionatului Național de Adulți, tot secțiunea Standard!