În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Maramureș, care a avut loc vineri, 6 decembrie, președintele instituției, Gabriel Zetea, a semnalat un nou caz de situație financiară de extremă dificultate cu care se confruntă o unitate administrativ-teritorială din județ, și anume Vadu Izei.

În ședința extraordinară din luna noiembrie, forul decizional al Consiliului Județean Maramureș a dezbătut cazul comunei Suciu de Sus, aleșii județeni aprobând contribuţia Consiliului Judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară, printre acestea aflându-se un sprijin financiar în valoare de 1,5 milioane lei pentru situații de extremă dificultate acordat acestei comune. Primăria Suciu de Sus mai avea la dispoziție un milion de lei, pe lângă sprijinul primit de la administrația județeană, astfel încât a reușit să achite către Ministerul Dezvoltării o creanță de aproximativ 2,5 milioane lei. Într-o situație chiar mai gravă se află comuna Vadu Izei, care înregistrează o creanță de peste trei milioane lei.

La momentul de față, instituția Consiliului Județean Maramureș mai are la dispoziție un buget de aproximativ trei milioane lei, aleșii județeni văzându-se nevoiți să decidă între alocarea acestei sume fie unei singure autorități locale, așa cum este Vadu Izei, în vederea achitării creanței către Ministerul Dezvoltării, fie celorlalte unități administrativ-teritoriale din județ care întâmpină probleme financiare. Aceștia au căzut de acord asupra alocării de sume pentru soluționarea problemelor financiare ale celorlalte unități administrativ-teritoriale din județ, pentru remedierea situației de la Vadu Izei solicitându-se ajutorul parlamentarilor de Maramureș, pentru a interveni la forurile centrale.

„Am căzut de acord să alocăm, punctual, în funcție de nevoi, tuturor unităților administrativ-teritoriale, sume pentru soluționarea problemelor și să încercăm să demarăm o acțiune comună, a tuturor consilierilor județeni, pentru salvarea situației financiare din Vadu Izei. Astfel, în calitate de președinte al Consiliului Județean Maramureș, îmi propun ca, în cel mai scurt timp, alături de aparatul propriu, să transmitem câte o scrisoare prin care să cerem ajutorul fiecărui parlamentar al județului Maramureș, să susțină un proiect de hotărâre generat de către Consiliul Judeţean Maramureș, împreună cu Instituția Prefectului Maramureș. Proiectul va fi transmis Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerului Finanțelor, pentru a se aloca suma de peste trei milioane de lei către Vadu Izei, în vederea remedierii situației financiare. Sper ca acest demers să fie ascultat de către parlamentarii Maramureșului și să ne dăm mâna pentru un proiect comun, care are ca scop ajutarea unei comunități locale aflată într-o situație de extremă dificultate financiară”, a arătat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Totodată, pe lângă soluționarea situațiilor extreme, Consiliul Județean Maramureș se află într-un proces constant de optimizare a bugetului, astfel încât să poate sprijini cât mai multe unități administrativ-teritoriale care se confruntă cu probleme. ”În majoritatea ședințelor Consiliului Județean Maramureș am rectificat bugetul instituției, în încercarea de a optimiza cheltuielile pe diferite capitole, în funcție de execuția bugetară din fiecare moment. Încercăm ca, la finalul anului să nu avem nici deficit, nici excedent, să cheltuim resursele financiare puse la dispoziția Consiliului Județean Maramureș, instituție care a avut în 2019 unul dintre cele mai mari bugete din istorie. Reîntregim prin această rectificare rezerva la dispoziția Consiliului Județean Maramureș, pentru a încerca să ajutăm autorități locale aflate în situații de extremă dificultate, neavând o rectificare bugetară la nivelul Guvernului României, care să ajute primăriile la final de an”, a mai declarat șeful administrației județene în cadrul ședinței extraordinare din 6 decembrie 2019.