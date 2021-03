De câteva zile bune toată lumea știe că noul prefect, Vlad Emanuel Duruș, a fost infectat cu noul virus, SARS-CoV-2. La învestirea noului prefect de Maramureș a participat și senatorul din partea USR, Dan Ivan.

Unele surse precizează că acesta știa că a intrat în contact cu parlamentari infectați cu noul virus, făcându-și teste rapide, care au dat rezultate negative, fără a se izola direct.

În data de 8 martie, politicienii din cadrul partidului USR Maramureș au ieșit în stradă și au dat flori doamnelor și domnișoarelor, iar după această acțiune, președintele partidului USR Maramureș, Dan Ivan, a aflat că mai mulți participanți au fost infectați cu SARS-Cov-2.

Acesta a declarat: ,,Miercuri seara am aflat de pe grupurile interne că unul dintre colegi are COVID. Am fost miercuri seara să-mi cumpăr un test, care a ieșit negativ. Din câte am înțeles eu de la DSP, care m-au contactat, mi-au explicat că un contact direct, înseamnă o persoană cu care stai la mai puțin de 2 metri distanță, fără mască, timp de 15 minute. Având în vedere că eu nu am îndeplinit aceste condiții, anterior de a fi testat, nu văd care este problema”.

Ceremonia de învestire a noului prefect de Maramureș a avut loc joi după-amiaza, iar în cadrul acestei ceremonii a participat și Dan Ivan, care a avut contact direct cu tânărul prefect, Vlad Emanuel Duruș. Spre seară, parlamentarul Ivan s-a simțit rău, prezentându-se la spital și făcându-și un alt test, care se pare că a ieșit pozitiv, de această dată.

Ulterior testării lui Dan Ivan, prefectul Duruș a prezentat și el simptoame, fiind testat pozitiv cu noul virus, declarând că este o posibilitate de a fi infectat cu virusul, în urma contactului direct cu colegul său de partid: „Am o presupunere rezonabilă că l-am luat de la colegul parlamentar Dan Ivan, el fiind depistat pozitiv vineri sau joi seara. Ne-am făcut teste rapide și au ieșit negative și am crezut că… oricum am purtat mască atunci când am interacționat cu ei și mă spăl pe mâini des. Nu m-am izolat în sensul medical, să nu mai intru în contact cu nimeni, am fost mai precaut. Nu am intrat în contact decât cu cei de la prefectură”.