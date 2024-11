Deputatul Brian Cristian candidează pentru un nou mandat la alegerile parlamentare din 1 decembrie, din partea USR Maramureș. Conform datelor oficiale ale Camerei Deputaților, Brian Cristian este cel mai activ parlamentar din Maramureș și unul dintre cei mai implicați la nivel național.

Cu 277 de propuneri legislative susținute – dintre care 26 proprii, iar 10 deja legi promulgate – peste 158 de intervenții în plen, totalizând aproape șase ore la Tribuna Parlamentului, Brian Cristian demonstrează că mandatul său a fost despre realizări concrete, nu despre vorbe goale.

„Cei mai mulți parlamentari absentează, în timp ce eu am cea mai mare prezență dintre cei maramureșeni și printre cele mai mari din țară: 93%! Maramureșul și România au nevoie de oameni implicați, nu doar de figuri pe hârtie. La alegerile parlamentare, votați reprezentanți care muncesc pentru voi, nu pentru privilegii!

Când mulți parlamentari au mimat munca, eu am ajuns pe primul loc și la inițiative legislative: 277. Am deja 10 legi promulgate, lupt pentru modernizarea administrației, digitalizare, educație, tineret și sport. Informați-vă corect când vă alegeți parlamentarii, să avem o Românie pentru toți, nu doar pentru unii!” a declarat deputatul Brian Cristian.

În contextul alegerilor prezidențiale din 8 decembrie, Brian Cristian a vorbit și despre importanța susținerii unui lider corect și integru, dar și despre importanța unui parlament pro-european:

„În toți acești 4 ani, am fost o voce puternică pentru maramureșeni și am promovat constant proiecte benefice pentru toți românii. Alegerile parlamentare din 1 decembrie sunt esențiale pentru viitorul țării noastre. România are nevoie de un Parlament curat, fără extremiști, fără marionete care să tragă țara înapoi în sfera de influență a Estului!

Elena Lasconi este singura care poate pune punct sistemului corupt, protejând suveranitatea țării. Dar nu poate lupta singură! Avem nevoie de deputați și senatori care să o sprijine, care să ducă mai departe programul de țară pro-european și pro-români. Pe 1 decembrie, avem șansa să alegem un Parlament care să lucreze pentru o Românie corectă, pentru toți, nu doar pentru unii!”

Acest material a fost comandat de Partidul Uniunea Salvați România- Filiala Maramureș, CMF 11240015