„Este considerat plămânul Europei, dar grupurilor de interese, tolerate de oricine guvernează, nu le pasă de acest lucru: pădurari asasinați și violențe împotriva ecologiștilor pentru a putea continua distrugerea sa. Pagube înfricoșătoare provocate mediului – și nu numai – într-o țară care este membru UE și NATO și care de la Bruxelles primește fonduri imense.”

Este concluzia tranșantă prezentată într-un articol publicat vineri, 9 ianuarie 2020, de către ziarul italian La Repubblica, în care este prezentată situația critică din România în ceea ce privește defrișarea ilegală a pădurilor noastre.

«Defrișare sălbatică sistematică, pădurari asasinați de ucigași profesioniști, șpagă autorităților locale pentru a închide un ochi, amenințări și tot mai multe violențe împotriva paznicilor, voluntarilor organizațiilor non-guvernamentale care-i însoțesc, ecologiștilor și localnicilor. Despădurirea pusă în mișcare de sinistre interese economice ilegale continuă în fiecare zi, daunele pe care le-a adus asupra climei și a mediului sunt deja uriașe, dar jaful nu se oprește.

Par relatări venite din Brazilia condusă de președintele suveran Jair Bolsonaro care a autorizat asaltul final al pădurii amazoniene, plămânul planetei. Însă nu: știrile vin dintr-o importantă țară membru al Uniunii Europene și a NATO. România. Unde, abia sărbătoriți 30 de ani la sângeroasa revoluție care l-a dat jos pe tiranul Nicolae Ceaușescu, alte abuzuri apar în fiecare zi și evocă brutalitatea și abuzul de putere din partea „Conducătorului”.

România, cu alte cuvinte, a devenit Amazonia Europei. Noul guvern liberal și cu viziune europeană – la putere după ani întregi de guvernare dominată de corupții socialiști-suverani – pregătește legi de urgență și a autorizat în grabă pădurarii să aibă și să folosească armele din dotare. Dar poate e prea târziu pentru a salva plămânul Europei și masacrul continuă. Într-o violență tot mai mărită împotriva forestierilor și a ecologiștilor.

Cifrele catastrofei provocate de rasa umană la numai două ore de zbor distanță de Italia sunt pe masa tuturor, denunțate de Greenpeace România și confirmate de raportul unei comisii guvernamentale, citată de Guardian (ziarul britanic The Guardian – n.r.): în fiecare an pădurile românești pierd 20 de milioane de metri cubi de lemne tăiat și exportat ilegal de grupurile infracționale și de cei care le-au trimis, grupurile de interese din economia forestieră care lucrează la negru. Douăzeci de milioane de metri cubi pe an înseamnă mai mult de totalul lemnului tăiat și lucrat în mod legal. O pierdere enormă pentru mediu, pentru climă și chiar și pentru economia și fiscul cele mai mari țări balcanice. Iar cu despădurirea sălbatică în stil amazonian, impusă cu violența, distrugătorii pădurilor românești pun în pericol supraviețuirea uriașei faune rare care adesea se află sub risc de dispariție: în România trăiesc 30% din marile mamifere carnivore din Europa. Urși, lupi, râși, acum lipsiți de habitat și de hrană.

Uneori, procentajele de exploatare ilegală sunt chiar mai mari. Așa cum povestește Gheorghe Oblezniuc, exploatatorul forestier din zona Suceava, „am fost martori la tăierea, încărcarea și transportul a 2.400 de metri cubi de cherestea dintr-o zonă în care autoritățile au permis oficial o defrișare de doar 600 de metri cubi. Șefii marilor firme din sectorul lemnului erau mână-n mână cu conducătorii locali”. Oblezniuc riscă și știe asta. Șase „pădurari”, așa cum îi numesc românii pe paznicii forestieri, au fost uciși din 2014 până astăzi, ultimii doi în decembrie anul trecut. Mulți alții au fost bătuți sau intimidați, cum ar fi frații Ilie și Dumitru Bucșa, bătuți până la sânge în satul Deia de o grupare violentă. Grupare ajutată de localnici: mulți au participat la acest asalt pentru că au fost intimidați sau amenințați la rândul lor sau de teama că-și vor pierde locurile de muncă și vor fi nevoiți să emigreze. Apoi, niște necunoscuți au vărsat litri de lichid antigel în lacul gestionat de frații Bucșa, a doua sursă de venit pentru ei, ucigându-le toți peștii.

„Trăim într-o climă de intimidare și frică, informatorii lor ne controlează”, a mai spus Gheorghe Oblezniuc pentru Guardian. „Acum putem umbla înarmați, dar încercăm mereu să patrulăm cel puțin în doi, dacă este posibil mai mulți.” Le este teamă pentru viața lor. Un alt pădurar, Crețu Ionuț, a fost înconjurat de o bandă de bătăuși în timp ce se întorcea acasă de la muncă și amenințat cu moartea: „Încetează cu rapoartele tale la guvern sau îți dăm foc la casă și te scoatem din joc pe tine și pe toată familia ta”. În multe sate, pădurarii sunt tratați ca niște paraziți de către acea mare parte din populația locală care supraviețuiește datorită defrișărilor ilegale. Și împotriva ecologiștilor, tot mai activi pentru a salva pădurile, urșii, lupii și râșii, plămânul Europei, agresiunile și amenințările cresc. Adesea, în zonele mai sărace, distrugătorii pădurilor reușesc să-i corupă chiar și pe pădurari.

Este o amenințare foarte gravă pentru clima Europei întregi și mai mult, afirmă Mihai Zotta, membru al ONG-ului ecologist Conservation Carpatia, „pădurile naturale românești sunt enorme și sunt mult mai rezistente și importante pentru climă în comparație cu orice zonă de re-împădurire.” Ministrul Mediului din noul guvern pro-european care și-a început mandatul de curând, Costel Alexe, a publicat datele reale ale defrișărilor menționate mai sus, denunțând că „guvernele precedente le-au ascuns în mod repetat sau dezmințit.” Dar timpul este scurt, iar apărătorilor Amazoniei europene din România le lipsesc mijloacele pentru a câștiga războiul. „Autoritățile ar trebui să folosească sateliți, drone și orice alt sistem de supraveghere smart, inteligent și tehnologic și nu fac asta”, denunță Ciprian Gălușcă de la Greenpeace România. Și atunci lovitura fatală dată climei europene și planetei este aplicată din nou, zi de zi.”

Sursa;.rotalianul.com