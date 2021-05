Cursurile pierdute în perioada pandemiei COVID-19 vor putea fi recuperate inclusiv în anul şcolar următor, a anunţat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, marţi, în exclusivitate la Antena 3.

„Pierderile sunt foarte greu de recuperat. Cei din clasa a VIII-a au cursuri până pe 11 iunie, iar elevii de clasa a XII-a, până pe 4 iunie. Urmează să înceapă Evaluarea naţională pe 22 iunie, prima etapă şi Bacalaureatul, pe 28 iunie.

Aşa cum elevii care susţin examenul de bacalaureat au o a doua şansă, am considerat că trebuie să aibă această şansă şi cei de clasa a VIII-a, o sesiune specială. Repartizarea s-a decalat cu opt zile (…).

E adevărat, avem programul de ore remediale, s-au prezentat la aceste ore cu prezenţă fizică. Însă pierderea e mai mare decât ce se poate recupera într-un timp scurt.

Cei din clasele care nu sunt terminale pot recupera pe întregul an viitor, cei din clasele terminale, a VIII-a şi a XII-a, nu au această şansă. Am adaptat programul de examen la specificul acestui an şcolar”, a spus Sorin Câmpeanu, ministrul Educaţiei, la Antena 3.

Sorin Cîmpeanu a explicat şi motivul pentru care calendarul admiterii la liceu a fost decalat cu mai mult de o săptămână, fapt care a stârnit furia părinţilor.

„E foarte important cum ne programăm concediile, însă într-un an de criză trebuie să ne clarificăm priorităţile”, a adăugat ministrul Educaţiei.

Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că a solicitat alocarea unei sume de 4,1 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru educație.

Ministrul Sorin Câmpeanu a explicat în exclusivitate pentru Antena 3 cum au crescut sumele alocate prin program, astfel ca banii să ajungă în locurile în care ţara noastră are nevoie urgentă de investiţii.

O parte din bani vor fi folosiţi pentru reabilitarea unităţilor de învăţământ.