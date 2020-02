Invitat la emisiunea Sinteza Zilei, Tudor Gheorghe a vorbit despre scandalul momentului. Artistul spune că spectacolul care i-a adus critici dure a fost susținut cu mulți ani în urmă, fiind numit diferit. Tudor Gheorghe afirmă că este nostalgic și a povestit cum i-au fost interzise spectacole după ’89.

”Prima varianta se numea ‘Mie imi pasa’, la 25 de ani a fost numit ‘Degeaba’, iar acum, la 30 de ani de la Revolutie l-am numit ‘Degeaba 30’.

In primul rand, nostalgic, apoi comunist. Cand am trecut din copilarie in adolescenta, tata a fost condamnat la 22 de ani de inchisoare, eu si surorile mele si mama, cu 4 clase, oamenii il stiau pe tata si astfel, nu am fost dati afara din casa. Era ingrozitor sa fii copil de detinut politic. Spectacolele mele aveau o tristete. Sunt nostalgic dupa perioada comunista, pentru că după ’89 mi s-au interzis spectacole si mi s-au scos opera, mi s-a interzis sa mai apar pe scena singur cu chitara. Colegii mei au luat atitudine, eu nu mai aveam voie deloc pe scena. Si cine ma condamna?!

Am mai fost facut comunist pentru ca nu am vrut sa ma duc cu golanii aceia in Piata Constitutiei. Eu nu cant in aer liber, eu nu stiu. Eu cant in fata unui public platitor, imbracat decent, eu nu am coborat niciodata standardul. Artistul nu trebuie sa coboare, ci trebuie sa-si inalțe publicul. M-au facut mason, copii din flori.”, a spus Tudor Gheorghe.

În legătură cu atacul lui Daniel Funeriu, Tudor Gheorghe susține că toți miniștrii se consideră Spiru Haret, dar nu trebuie demolat totul și că este esențial sa modificăm ce nu merge.

”Acum, toti ministrii se cred Spiru Haret. Nu vreau sa mai aud cuvantul SCHIMBARE, vreau sa aud CONTINUITATE. nu demolati ce s-a facut, trebuie sa construim. Vedem ce nu merge si modificam. Ne-am risipit in toate.”, susține artistul.

De asemenea, Tudor Gheorghe a vorbit și despre relația cu Ion Caramitru și despre reacția fiului acestuia, Andrei Caramitru.

”Relatia mea cu Ion Caramitru este excelenta, de fiecare data cand ne vedem, ne imbratisam. Eu il stiam pe Andrei de cand era mic, nu are Caramitru saracul, nicio vina, copii sunt majori, trist, dar adevarat. Asta este. Ti-am spus, eu iert, nu port ura, nu pot sa urasc pe nimeni.”, a mai precizat artistul.

Stiripesurse.ro