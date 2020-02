La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii rutieri care au acţionat pe D.N.1C au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unei autoutilitare conduse pe raza localităţii Cicârlău, după ce aparatura radar a înregistrat vehiculul cu o viteză de 102 km/h.

La volan a fost identificat un bărbat de 40 de ani din Seini, care le-a declarat poliţiştilor că nu are asupra s-a documentele prevăzute de lege. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că bărbatul avea dreptul de conducere suspendat până la data de 27 februarie a.c.

În cauză a fost întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România.