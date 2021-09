Atentatele teroriste de la 11 septembrie au șocat America și lumea în urmă cu două decenii. După încheierea procesului de curățare a zonei, pe locul în care se aflaseră turnurile a fost construit memorialul 9/11, acolo unde sunt gravate numele victimelor atacurilor. În 2006, la cinci ani de la tragedie, a început și construcția turnului One World Trade Center, menit să refacă orizontul new-yorkez și să înlocuiască turnurile gemene. One World Trade Center, cea mai înaltă clădire din emisfera occidentală, a fost finalizată în 2014 și s-a deschis în același an.