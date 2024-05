Organizatorii propun pentru acest an o ediție specială a evenimentului “MândrIE maramureșeană”, o ediție aniversară în care concertele se vor împleti armonios cu șezători, ateliere pentru copii și nu numai, prezentări, concursuri, tombolă cu premii, degustare de vin, multă muzică bună, o nouă ediție a târgului „Făurit cu MăiestrIE” și multe alte surprize.

Fiind o ediție aniversară în acest an imaginea evenimentului este echipa de organizare MândrIE maramureșeană, o echipă cu drag de tradiții, oameni harnici și destoinici care de ani de zile și-au asumat misiunea de a aduce în fața dumneavoastră cel mai frumos eveniment destinat promovării straielor populare din Maramureș.

“MândrIE maramureșeană” este un eveniment finanțat exclusiv din fonduri private ajuns la cea de a X-a ediție organizat de un grup de tineri, dedicat transmiterii, asimilării și valorificării culturii maramureșene în vederea păstrării și conservării tradițiilor, obiceiurilor și simbolisticii maramureșene, dar și promovării Maramureșului din punct de vedere turistic.



“Mulțumiri se îndreaptă către Vasi Văsuț, fotograful oficial al evenimentului, Florăriei Bella care an de an răspunde provocărilor noastre, Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş – gazda noastră, sponsorilor prin efortul cărora această poveste este posibilă și nu în ultimul rând dumneavoastră, celor care an de an veniți cu drag la noi!

Vă așteptăm între 14 şi 16 iunie la un eveniment de neratat, construit în jurul minunatului nostru port popular purtător a numeroase simboluri, creat cu atâta migală în fiecare dintre cele patru țări ale Maramureșului”, spun organizatorii.