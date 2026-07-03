Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului a transmis un prim punct de vedere după incendiul izbucnit în dimineața zilei de vineri la biserica veche de lemn din localitatea Posta, monument istoric de categoria A, construit în anul 1675.

Potrivit reprezentanților Episcopiei, instituția a fost informată despre producerea incendiului în jurul orei 04:00, iar imediat după aflarea veștii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a dispus trimiterea unei delegații eparhiale la fața locului.

Din delegație fac parte Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhimandritul Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial, și părintele Virgil Jicărean, consilier al Sectorului Patrimoniu Sacru și Pictură Bisericească. Aceștia vor evalua situația împreună cu reprezentanții ISU Maramureș, urmând să fie stabilite cauzele producerii incendiului și, dacă va fi cazul, eventualele responsabilități.

În urma verificărilor va fi întocmit un raport de urgență, pe baza căruia vor fi dispuse măsurile necesare.

Totodată, Episcopia precizează că preotul paroh Gabriel Dan a informat imediat Protopopiatul Chioar, iar protopopul Ciprian Coza a transmis instituției un raport preliminar privind evenimentul.

1 din 9 - +

În comunicatul transmis, Episcopia subliniază că Preasfințitul Părinte Iustin le reamintește constant preoților, în cadrul ședințelor administrative, importanța protejării monumentelor istorice și a bunurilor de patrimoniu, insistând asupra verificării periodice a instalațiilor de paratrăsnet și, acolo unde este necesar, asupra înlocuirii acestora cu echipamente adaptate fenomenelor meteo extreme.

Reprezentanții Episcopiei au anunțat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta va avansa.