Candidații pentru primăriile din Țara Codrului au fost lansați, zilele trecute, în Ariniș. Primari cu multe mandate în spate, dar și candidați aflați la prima încercare doresc să ofere o viață mai bună oamenilor din comunitățile pe care le reprezintă. Vasile Boitor, Gheorghe Mureșan, Dr. Dorin Mitre, Aurel Dumuța, Ciprian Rus, Bogdan Pop sunt primarii cu multe mandate deja în spate, în timp ce Nelu Dragoș, Silvia Bolchiș și Dacian Pop încearcă, pentru prima dată, să câștige încrederea comunităților din care provin.

Vasile Boitor, primarul comunei Asuaju de Sus de 30 de ani, cel mai longeviv primar al Maramureșului a început prin a-i mulțumi lui Dumnezeu că i-a dat sănătate și putere în toți acești ani. ”Le mulțumesc tuturor consilierilor locali că au fost și sunt în continuare alături de mine, colegilor din primărie, alături de care am construit tot ce se vede astăzi, în Asuaj. Cel mai important lucru pentru mine este aducțiunea de gaz în zona Codrului, așteptăm ajutor din partea Consiliului Județean Maramureș. Infrastructura rutieră o avem, iar dacă rezolvăm problema gazului, cel mai probabil vom avea și investitori străini care înseamnă locuri de muncă.

Gheorghe Mureșan este primarul pe care comuna Ariniș îl alege constant, de 24 de ani, începând cu anul 1996, iar acum se pregătește pentru al șaptelea mandat în fruntea comunității locale. Sub conducerea sa, Ariniș a cunoscut o constantă înflorire și dezvoltare, însă evoluția frumoasă a ultimilor patru ani s-a datorat și bunei relații de colaborare pe care primarul din Ariniș o are cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Alexandru Cosma, om al locului și candidat pentru Consiliul Județean din partea Coaliției pentru Maramureș a subliniat faptul că cea mai importată demnitate care stă la baza unei comunități locale este funcția de primar. ”În zona Codru ne putem mândri cu primari buni, foarte buni și cu mandate multe. Aceste mandate se datorează, însă, muncii lor, a felului în care au reușit să transmită semenilor că și-au pus priceperea, cunoștințele și o mare parte din viață pentru ca tuturor să le fie mai bine. Suntem Coaliția pentru Maramureș, iar singura politică pe care o facem este: administrație în favoarea tuturor. Dacă vom câștiga încă o dată Consiliul Județean, maramureșenii cu siguranță vor avea o viață mai bună, pentru că atât de multe lucruri bune câte s-au făcut în ultimii patru ani, nu s-au făcut de-a lungul a 24 de ani”, a declarat Alexandru Cosma, candidat pentru Consiliul Județean Maramureș.

Dr. Dorin Mitre, primarul comunei Bicaz, candidat pentru un al șaselea mandat în fruntea comunității, din partea Coaliției pentru Maramureș, a declarat că aparține partidului care a întregit salariile în administrația publică, a mărit alocațiile copiilor și a crescut pensiile vârstnicilor. ”Comuna Bicaz este o comună extrem de limitată, însă prin eforturile conjugate ale administrației locale și ale consilierilor locale, am reușit să accesăm o serie de fonduri, în special europene. Cu sprijinul Consiliului Județean și al președintelui Gabriel Zetea, în mandatul 2016 – 2020, am reușit să demarăm unul dintre cele mai importante proiecte din Maramureș: înființarea sistemului de alimentare cu apă, stație de tratare și sistem de canalizare cu stație de epurare.

Primarii din Țara Codrului sunt oameni iubiți și respectați în comunitățile lor

Deputatul de Maramureș, Călin Matei a arătat că primarii din Țara Codrului sunt oameni iubiți și respectați în comunitățile lor, iar numărul lung de mandate confirmă acest lucru. ”Avem nevoie de o victorie a Consiliului Județean, iar singurul om care merită să continue ce s-a făcut în ultimii ani și reprezintă ceea ce Maramureșul are nevoie este Gabriel Zetea, președintele administrației județene și candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat”.

Aurel Dumuța, primarul comunei Băița de sub Codru și candidat pentru al treilea mandat la cârma administrației locale, din partea Coaliției pentru Maramureș a declarat, la lansarea candidaților din Țara Codrului, că lupta trebuie să continue împreună pentru ca, în 28 septembrie, să fie o victorie răsunătoare în întregul Maramureș pentru reprezentanții Coaliției.

Un mesaj pentru toți cei prezenți a avut și Diana Iluț, fiică a satului Tămășești și candidat al Coaliției pentru Maramureș pentru Consiliul Local Baia Mare. Deși are o experiență de aproape două decenii în domeniul turismului, Diana Iluț a vorbit din suflet despre familia ei, despre rădăcinile pe care le ară în Țara Codrului, despre faptul că a ales Coaliția pentru Maramureș pentru că crede că cei care conduc această structură pot face cu adevărat o administrație de calitate. ”Eu militez pentru o politică a oamenilor pentru oameni, pentru o politică a faptelor bune”, a declarat Diana Iluț, candidatul Coaliției pentru Maramureș la Consiliul Local Baia Mare.

Ciprian Rus, primarul comunei Ardusat și candidatul Coaliției pentru Maramureș la cel de-al patrulea mandat a arătat că are încredere și speranță că, în 27 septembrie, coaliția pe care o reprezintă va câștiga alegerile detașat în Maramureș. ”Proiectele realizate în ultimul mandat, în Ardusat, au fost și proiectele cu cel mai mare impact asupra locuitorilor din comuna noastră. Aproape 15 km de drumuri au fost asfaltați prin PNDL1 și PNDL2, în ultimul mandat, iar Drumul Nordului trece prin Ardusat, ceea ce înseamnă foarte mult pentru toți reprezentanții comunității”.

Și consilierul județean Liliana Moga, candidat pentru un nou mandat în Consiliul Județean din partea Coaliției pentru Maramureș și inițiatorul proiectului continuat vreme de patru ani în județ, ”Primul ghiozdan”, a transmis gândul bun celor care, cu patru ani în urmă, au desemnat-o ca reprezentant al Țării Codrului în Consiliul Județean Maramureș. ”Coaliția pentru Maramureș este o alianță pentru maramureșeni și în folosului Maramureșului, alcătuită din oameni care iubesc județul nostru, oameni implicați și dedicați în ceea ce fac. Soluția noastră pentru Maramureș este președintele Gabriel Zetea, pentru că planurile noastre au fost făcute în 2016, atunci când un președinte de stânga a fost ales în fruntea Consiliului Județean. Maramureșul nu trebuie pus pe roate, Maramureșul este pe drumul cel bun încă din 2016 și dorim să continuăm pe acest drum. Vă cerem votul pentru a menține Maramureșul acolo unde îi este locul, între județele fruntașe. Împreună suntem Maramureș, împreună suntem puternici”, a subliniat consilierul județean, Liliana Moga.

Candidații Coaliției pentru Maramureș doresc să asigure o viață mai bună comunității

Bogdan Pop, primarul comunei Oarța de Jos și candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru al treilea mandat de primar a arătat că își dorește să continue planul său de a oferi o viață mai bună comunității. ”Împreună cu președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, am reușit să aducem mai mult bine pentru comunitatea din Oarța. Vrem să continuăm politica faptelor bune, lucrând cu inima și cu dedicare pentru fiecare proiect”.

Senatorul Liviu Marian Pop a subliniat faptul că întregul Maramureș este în șantier, meritul fiind al actualului președinte al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. ”Dacă în Maramureș avem un președinte harnic și devotat, la nivel național ne-am pricopsit cu cel mai analfabet Guvern al României din ultimii 30 de ani, iar acest lucru trebuie schimbat. Autoritățile locale nu au primit niciun ban pentru începutul anului școlar, în timp ce 300.000 de copii din România nu au acces la internet. 300.000 de copii sunt condamnați de către incompetenții de la PNL la lipsa educației. Acești PNL-iști au arătat că nu le pasă de sănătatea și viitorul copiilor noștri”, a arătat senatorul Liviu Marian Pop.

Trei candidați pentru Țara Codrului se află la prima încercare de a prelua mandatul de primar în comunitățile din care provin. Este vorba despre Nelu Dragoș, candidatul Coaliției pentru Maramureș la Primăria Gârdani, Silvia Bolchiș, candidat pentru Primăria Băsești și Pop Dacian, candidat pentru Primăria Ulmeni din partea Coaliției pentru Maramureș.

Ultimul mesaj a fost transmis de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, candidatul Coaliției pentru Maramureș pentru un nou mandat în fruntea administrației județene. ”În 2004, când am fost desemnat de către Partidul Social Democrat pentru funcția de consilier județean ca reprezentant al Țării Codrului, primele lucruri le-am învățat de la primarii din această zonă. Să ne amintim că mandatele succesive ale celor de la PNL au blocat Țara Codrului. Primarii stăteau la biroul vechilor președinți PNL de Consilii Județene pentru orice mic aviz și abia apoi plecau la București pentru a aduce bani pentru proiecte, bani care însă nu mai veneau în județ. În 2016 am decis să schimb această tactică a finanțărilor pentru Maramureș, gândind prioritățile pe care le avem și aducând finanțări. Am reușit să recuperăm, în numai patru ani, terenul pierdut de PNL-ști în 24 de ani. Sunt foarte mulți bani pe care am reușit să îi aducem în județ și i-am adus în fiecare comunitate, fără a ține cont de culoarea politică a primarilor. La începutul acestui an, alături de primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, am gândit Coaliția pentru Maramureș, această structură politico-administrativă care pune maramureșenii pe primul loc. Pentru că orice am fi putut să ne reproșăm de-a lungul timpului, nu putem să nu ne recunoaștem, reciproc, că iubim maramureșenii și această iubire este cea care ne-a unit. La alegerile locale candidăm pentru Maramureș și nu pentru vreun partid, candidăm pentru descentralizarea competențelor administrative dispre București către autoritățile locale și județene. Nu mai avem timp să stăm cu mâna întinsă către funcționarii de la București, care uită să ne dea avizele de care avem atâta nevoie pentru a continua proiectele depuse. Împreună putem să facem ceea ce trebuie pentru județul pe care cu toții îl iubim, pentru că împreună suntem Maramureș”, a conchis președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea.

