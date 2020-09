Daniel Zamfir critică Guvernul Orban pentru refuzul de a majora pensiile cu 40%: ”Legea în vigoare prevede ca punctul de pensie să crească cu 40%. Ceea ce a făcut Guvernul propunând acea majorare cu 14% este de fapt o reducere, o diminuare, o tăiere a punctului de pensie cu 26%. Noi nu suntem acum în situația în care să decidem cu cât va crește punctul de pensie, pentru că este o lege în vigoare (…). Nu pot să invoce pandemia, pentru că la rectificările din aprilie și din iulie au fost menținute în buget fondurile pentru majorarea pensiilor (…). Noi mergem până la capăt în a susține ceea ce am promovat și am votat, punctul de pensie trebuie să crească cu 40%”.

Senatorul PSD se întreabă ”de ce să plătească pensionarii până la urmă incompetența și mai ales iresponsabilitatea actualului Guvern, care au deteriorat extrem de grav echilibrele economice pe care le reușise PSD? Nu cumva este vorba pe lângă incompetență și de rea-credință? Bani sunt, important este ce priorități ai. Dacă nu sunt bani, de ce au făcut cadou liberalii zeci de miliarde băncilor și corporațiilor din telefonia mobilă și din energie, diminuând cu bună știință veniturile la bugetul statului?”.

Întrebat dacă PSD își asumă o eventuală retrogradare a României de către agențiile de rating, în cazul în care pensiile vor fi majorate cu 40%, Daniel Zamfir a răspuns: ”Creșterea punctului de pensie cu 40% ar reprezenta doar 8,4% din PIB, față de media europeană, care este la 12,9% din PIB. Deci suntem mult sub media europeană și dacă am fi majorat punctul de pensie la 40%. Eu cred că o guvernare trebuie să guverneze pentru oameni, pentru bunăstarea oamenilor. Or creșterea punctului de pensie înseamnă o creștere a bunăstării oamenilor. Banii, dacă mărești punctul de pensie, intră în consum, asta înseamnă că economia se mișcă, stimulează și producția (…). Deci un Guvern care să țină cu oamenii și cu țara asta poate negocia foarte frumos. Cred că lucrul ăsta nu ar destabiliza situația financiară”.

rfi.ro