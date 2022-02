În urmă cu puțin timp a fost semnalat un incendiu la o cladire dezafectata din Baia Mare, amplasată pe str. Petofi Sandor. Este vorba despre fosta Cabana Usturoiu, clădire simbol a orașului.

Intervine Detasamentul de Pompieri Baia Mare, cu 4 echipaje de stingere, 1 de descarcerare, 1 echipaj de prim ajutor EPA SMURD. 3 ofiteri si 25 de subofiteri. In sprijin se deplaseaza 1 motopompa.

Fara victime, din primele informatii. Revin mai tarziu cu foto si video. Incendiul se manifesta in faza de ardere generalizata, la nivelul acoperisului, in suprafata de circa 500 de metri patrati.