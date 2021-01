Astăzi se împlinesc 21 de ani de la despărțirea de Ion Rațiu, iar oamenii și-l amintesc ca pe un democrat desăvârșit, un patriot adevărat și președintele pe care România nu a avut norocul sa îl aibă.

Ion Raţiu (Turda, 1917- Londra, 2000) a fost un politician român, reprezentant al Partidului Naţional Ţărănesc (devenit ulterior PNŢCD), descendent al unei vechi familii nobiliare din Turda, atestată în Transilvania la începutul sec. al XIV-lea, şi reînnobilată în anul 1625 de către principele Gabriel Bethlen.

În decembrie 1990, el a reușit să se întoarcă în țară. A participat activ la reconstrucția PNȚCD și a devenit deputat. A candidat pentru funcția de președinte al României, în 1990. Nu a câștigat acea bătălie electorală, însă a devenit rapid unul dintre cei mai cunoscuți oameni politici români. Testamentul său politic, cum spunea el, ”lăsământul” lui Ion Rațiu cuprindea trei lucruri importante: intrarea României în Uniunea Europeană, aderarea la NATO și restaurarea monarhiei. Două dintre acestea au devenit realitate.

În confruntarea televizată din 1990, pe postul naţional de televiziune, cei trei candidaţi la președinție au fost întrebaţi ce vor face dacă nu vor câştiga alegerile.

Răspunsul lui Ion Raţiu a fost: