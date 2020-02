În dimineața zilei de 1 februarie, cam pe la orele 03.00-04.00, primarul din Remetea Chioarului se întorcea acasă din Baia Mare cu Duster-ul primăriei. Mai avea vreo 900 m până la locuință, când mașina a lovit un stâlp și s-a oprit într-un gard.

Conform IPJ Maramureș: „Conducătorul auto a plecat de la fața locului, nu a fost testat cu aparatul etilotest. Are 24 de ore la dispoziție ca să dea declarație. A fost căutat, a fost sunat, însă nu a răspuns” – a explicat Dorin Gherman, șeful Serviciului Poliției Rutiere (SPR) Maramureș.

Primarul s-a prezentat la SPR Maramureș în jurul orei 20.00, când s-a constat că nu a consumat alcool.

Pentru a lămuri situația, primarul din Remetea a făcut o declarație pe o rețea de socializare: „Dragi locuitori ai Comunei Remetea Chioarului in calitate de Primar am datoria morala sa va informez corect și sa dezinformez acuzațiile neadevărate ce mi se aduc referitor la accidentul rutier in care am fost implicat fără nici o victima și ca am respectat toate procedurile impuse de lege referitor la accident, care sa produs din neatenția mea iar rezultatul testului de alcoolemie a fost 0. Accidentul nu este un lucru lăudabil mai ales in calitate de primar ma bucur ca nimeni nu a fost implicat sau lezat și eu cred ca oricărui conducator auto i se putea întâmpla atât timp cât nu am fost acuzat de nimic de cei îndreptățiții de aplicarea legii, iar costurile reparației mașinii vor fi făcute de mine și nu se vor plăti din bugetul local al Comunei. Cred ca dumneavoastră cetățenii acestei Comune sunteți cei mai in măsura sa judecați cel mai bine ci nu unele postări și informații false scrise de anumite persoane aflându-se in precampanie electorală iar cei rau intenționați o fac doar pentru a dezinforma, pentru a induce in eroare oamenii și in special pe locuitorii Comunei noastre.” – a spus Calin Ovidiu Petrica