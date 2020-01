Viorica și soțul ei, Viorel, sunt un cuplu din Vaslui. Femeia, în vârstă de 22 de ani, a fost răpită de un grup de bărbați și dusă la mai mulți kilometri departare de casă, unde a fost și violată.

Femeia a reușit să scape din mâinile bărbaților care au răpit-o și s-a dus glonț la poliție să povestească tot ce s-a întâmplat. Însă totul a luat o întorsătură neașteptată.

Viorica a povestit cum a plecat de acasă spre magazinul din sat, dar pe drum ea a fost băgată cu forța într-o mașină și dusă departe de casă, în Bârlad. Bărbatul despre care femeia spune că a violat-o și a amenințat-o cu moartea spune că ar fi cunoscut-o pe femeie pe o rețea de socializare.

După clipele de coșmar prin care a trecut, victima a reușit să scape și să fugă din locuința în care a fost dusă de bărbați. Ea a apelat la polițiștii celei mai apropiate secții de poliție pe care a găsit-o și a cerut ajutor, însă fără nicio reacție din partea autorităților. Victima susține că violatorul ar fi plătit oamenii legii și așa individul ar fi scăpat fără nici o pedeapsă.

Autoritățile, însă, dezmint acuzațiile Vioricăi și spun că, femeia, de fapt, nu ar fi depus nici o plângere pentru viol.

“Duminică seară, pe 5 ianuarie, am mers să-mi cumpăr un suc, că soțul dormea. Erau la colț la mine trei indivizi, care m-au legat la ochi, m-au băgat într-o mașină, mi-au luat telefonul și de acolo nu știu unde m-au dus. M-au dezlegat la ochi, eram la Bârlad, apoi m-au legat iar, m-au dus într-un sat, Băcani parcă și acolo m-au violat. Nu toți trei, doar unul – Niculiță Marian. Eu i-am zis că nu, că nu, dar el a zis hai! Nu am vrut deloc! S-a răstit la mine, mi-a pus cuțitul la gât și… După aia s-a stricat mașina și am fugit, am făcut disperată semne la șoferi, am fost la poliție, unde am dat declarații și după aia, când a intrat el, mi s-a schimbat declarația! Am reclamat violul, am semnat declarația! Apoi l-a băgat pe el la audieri, el a spus alte minciuni. A fost băgat în alt birou iar la audiere a spus că am mers de bună voie, că ne-am cunoscut pe Facebook, dar nu ne-am cunoscut deloc! Apoi a anunțat poliția să mă ducă acasă. Apoi el a dat declarație în locul meu! A dat bani la o polițistă, am auzit eu când i-a zis: «Na, ia banii că nu vreau să fac pușcărie». A dat bani la polițistă, nu știu cum o cheamă. El a scris a doua declarație, în locul meu dar nu am semnat-o”, a povestit Veronica Stegaru, cunoscută ca Viorica de catre apropiați, potrivit vremeanoua.ro.

Viorica și Viorel Stegaru au împreună un copil. Soțul femeii vrea să scoată adevarul la iveală și să demonstreze că nevasta lui a fost agresată.

În prezent, cazul se află pe masa procurorilor.