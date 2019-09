Instituția Prefectului-Județul Maramureș a inițiat demersurile necesare la instituțiile abilitate (Agenția Națională de Integritate, respectiv instanțe judecătorești), referitoare la nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților ale unor aleși locali (viceprimarul municipiului Baia Mare, Noemi Vida și primarul comunei Săpânța, Gheorghe Stan).

”Am primit de la Agenția Națională de Integritate o copie a Deciziei nr.2820/2019 pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție și rămasă definitivă după pronunțarea din data de 28 mai 2019, respectiv a Deciziei nr.28372019 pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție și rămasă definitivă după pronunțarea din data de 28 mai 2019, prin care au fost respinse cererile de recurs a celor doi aleși locali. De asemenea, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare (art.160 alin.1 lit. b, coroborat cu art.160 alin. 7 din Codul administrativ) am solicitat celor doi secretari generali ai unităților administrativ-teritoriale să întocmească referatele în vederea emiterii Ordinului Prefectului prin care se constată încetarea de drept a mandatelor. Noi am dat dovadă de bună credință și am demarat procedurile prevăzute de prevederile legislației în vigoare pentru existența conflictului de interese și a stării de incompatibilitate, prin nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților de către cei doi aleși locali” a spus prefectul Vasile Moldovan.

Parlamentul României a adoptat Legea nr.54/2019 pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și a demnităților publice pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României. Astfel, în legislație, a fost introdus prin articol unic, la art.25 din Legea 176/2010, după alineatul 4, un nou alineat 5, cu următorul cuprins: ”Răspunderea civilă sau administrativă disciplinară pentru faptele care determină existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate ale persoanelor aflate în exercitarea demnităților publice sau a funcțiilor publice este înlăturată, nemaiputând fi angajată în condițiile depășirii termenului general de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii lor, în conformitate cu art.2517 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările ulterioare”.

În acest context, pentru emiterea Ordinului Prefectului privind constatarea încetării de drept a mandatelor aleșilor locali pentru situații de incompatibilitate constatate prin rapoarte de evaluare ANI, rămase definitive prin necontestare sau prin decizii ale instanțelor judecătorești, prefectul este obligat să verifice dacă sunt incidente sau nu prevederile aduse pin modificare de către Legea nr.54/2019 și dacă, bineînțeles, poate emite ordinul.

S-a procedat la verificarea documentelor juridice referitoare la cei doi aleși locali și s-a constatat că de la data până la care s-au reținut faptele pentru nerespectarea regimului juridic al incompatibilităților prevăzute de Legea nr. 161/2003, de către cei doi aleși locali a trecut o perioadă mai mare de trei ani, În conformitate cu prevederile art.25 alin 5 din Legea nr.176/2010, modificată prin Legea nr.54/2019, răspunderea faptelor celor doi aleși locali reținute prin rapoartele de evaluare nr.17046/G/II/2015, respectiv nr.16908/GII/2015 al Inspecției de Integritate din cadrul Agenției Naționale de Integritate nu mai poate fi angajată prin emiterea Ordinului Prefectului cu privire la constatarea încetării de drept a mandatelor celor doi aleși locali, potrivit prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Instituția Prefectului-Județul Maramureș a transmis Agenției Naționale de Integritate două adrese, în data de 18 septembrie a.c., cu privire la prevederile legislației în vigoare și depășirea termenului general de prescripție de trei ani de la data săvârșirii faptelor. Mai mult, în practica judiciară recentă, ca urmare a modificării legislației, instanțele judecătorești au admis cererile de anulare a Ordinului Prefectului privind constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatelor aleșilor locali prin constatarea intervenirii prescripției dreptului de a mai aplica sancțiunea ( sentințe civile pronunțate de instanțe judecătorești din țară pe aceeași speță).