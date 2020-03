Întreaga Italie este în carantină după ce a fost declarată zonă roșie, în încercarea de a stopa răspândirea coronavirusului.

Este cea mai afectată țară de COVID 19 cu 463 de morți cauzate de coronavirus și peste 9.000 de infecții confirmate.

Whole of Italy placed on 'red zone' quarantine and all public events banned #coronavirus https://t.co/qMPglI6sm4

În jur de 60.000.000 de oameni vor fi plasați în carantină cu măsuri stricte care au fost deja impuse în nordul și în centrul țării încă din week-end.

Italy's massive #coronavirus quarantine provokes panic and prison riots, stocks slide. PM Giuseppe Conte signed a decree imposing restrictions to the movement of people in Lombardy and 14 other northern provinces, 16 million people affected. (CNBC)

