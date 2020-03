Românii mereu au tratat superficial anumite probleme, dar ceea ce se întâmplă acum este foarte periculos, nu doar pentru ei, ci pentru omenire in general, scrie diaspora.ro.

O mare parte a Italiei a fost declarată zonă roșie, se intră și se iese in baza unor criterii foarte stabile.

Românașii noștrii, sunt mai “deștepți”, văzând că in România sunt luați in primire de către autorități și plasați in carantină dacă ajung in România din zonele afectate de coronavirus, ce fac ei?

Inconștiență totală!!!

Se duc in Sicilia, de acolo cu feribotul în Grecia, iar din Grecia in România.

Pe această cale, rugăm autoritățile Române, să acorde o mare atenție celor care intra in România dinspre Grecia.

Anunțam pe toți Românii, că pe lângă faptul de a te sustrage unui asemenea risc, această faptă reprezintă o crima, la propiu, in România, nedeclararea corectă a zonei de unde se vine, echivalează cu dosar penal si 20.000 lei amendă, prea puțin din punctul meu de vedere!