România este reflexia partidelor politice. O Românie curajoasă înseamnă partide și politicieni curajoși. O Românie integră înseamnă partide politice curate. O Românie în care legea guvernează înseamnă partide care funcționează după reguli. O Românie în care vocea cetățenilor este ascultată înseamnă partide care își consultă membrii. O Românie în care procesele electorale sunt corecte înseamnă partide în care votul membrilor nu este fraudat.

România, da, este oglinda modului în care funcționează partidele. O spunem adesea ca pe un loc comun și o spunem cu resemnare. Căci încurcăm relația de cauzalitate, sugerând că partidele nu pot fi mai bune decât cutumele sociale sau instituționale actuale. Iar dacă experiența ne spune că în România se fură, atunci suntem convinși că partidele nu pot fi mai cinstite de atât. Suntem convinși că, dacă în România dezbaterea se confundă adesea cu insulta, atunci și dialogul în și între partide se reduce la jigniri și spectacol de prost gust.

În realitate, partidele nu arată în halul în care arată pentru că România este bolnavă. De fapt, România suferă pentru că partidele sunt bolnave. Statut român e lipsit de curaj pentru că avem politicieni lași. România este furată pentru că avem partide dominate de hoți. În România uneori votul nu contează pentru că partidele își fraudează votul intern și gâtuie competiția internă. Justiția în România este impredictibilă sau absentă și, uneori, nedreaptă pentru că regulile sunt uitate sau aplicate selectiv în partidele politice.

Partidele sunt, deci, sau ar trebui să fie gardieni ai democrației, ai statului de drept și libertăților individuale. Eșecul lor duce la eșecul mecanismelor democratice din societate și al instituțiilor statului. Iar vechile partide au eșuat. Viitorul pe care ele îl propun țării este identic cu trecutul de abuz, corupție și minciună în care ele trăiesc de peste 30 de ani.

USR nu a eșuat, dar a început să intre pe un făgaș periculos al dezamăgirii. Al dezamăgirii propriilor membri și susținătorilor. Am ajuns în punctul de tranziție de la tinerețe la maturitate. Am trăit o tinerețe curajoasă, exuberantă, curată, care a inspirat speranță, dar o tinerețe ușor haotică și naivă. Suntem pe cale de a ne câștiga maturitatea și experiența, dar de a ne pierde toate celelalte atribute. Însă ne amăgim dacă credem că românii și-au pus speranțele în noi pentru haos și naivitate și că restul (curajul, exuberanța, integritatea) e o pierdere acceptabilă și inevitabilă a maturității.

Vă propun să devenim un partid matur, dar care rămâne curajos, exuberant și curat – nu unul aliniat în rele, fie și doar parțial, vechiului sistem. Vă propun să revenim cu picioarele pe pământ și să recunoaștem că am greșit pentru a putea găsi împreună soluții. Vă propun să dialogăm în contradictoriu pentru a nu ne mai certa. Vă propun să punem sub semnul întrebării regulile după care funcționăm pentru a face împreună altele mai bune. Vă propun să nu ne mai cramponăm de puterea internă prin orice mijloace pentru a putea câștiga puterea în România respectând legea. Vă propun să redevenim umili în fața criticilor din societatea civilă pentru a le recâștiga respectul și susținerea. Vă propun să fuzionăm cu partidul nemulțumiților, al celor pe care i-am dezamăgit, îndepărtat sau alungat și pe care i-am făcut dușmani pentru a avea și mai mulți camarazi.

Vă propun să avem curaj în USR pentru România. Pentru toate aceste vă cer să mă votați în campania pentru președinția USR, mai întâi în alegerile preliminare ale echipei Curaj și, apoi, în alegerile interne ale USR! Mihai Polițeanu