Începând cu data de 1 iulie 2022 intră în vigoare un nou regulament privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (Regulamentul (UE) 2022/612 al Parlamentului și al Consiliului din 06 aprilie 2022 privind roamingul în rețele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii), care extinde regulile actuale și aduce noi completări. Astfel, pe lângă reducerea tarifelor reglementate la nivel de gros și asigurarea accesului utilizatorilor la servicii de aceeași calitate în toate statele membre, sunt prevăzute noi obligații de informare în sarcina operatorilor, atât în ceea ce privește tarifele aplicate, cât și pentru asigurarea accesului la serviciile de urgență pentru toți utilizatorii, incluzând aici și persoanele cu dizabilități.

Tarife aplicabile începând cu 1 iulie 2022

Noul Regulament prevede reduceri treptate ale plafoanelor tarifelor reglementate la nivel de gros, care sunt tarifele maxime pe care un operator vizitat le poate percepe de la celălalt operator în timpul roamingului, începând cu 1 iulie 2022.

De asemenea, începând cu această dată, în cazul depășirii limitelor utilizării rezonabile a unor servicii în roaming în UE/SEE, vor scădea și suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior, astfel că până la sfârșitul anului 2022 se aplică următoarele valori:

– suprataxa pentru date – 2 Euro/GB, fără TVA;

– suprataxa pentru apelurile primite – 0,55 eurocenţi/minut, fără TVA;

– suprataxa pentru apelurile efectuate – 2,2 eurocenți/minut, fără TVA;

– suprataxa pentru SMS-urile trimise – 0,4 eurocenți/SMS, fără TVA.

Suprataxele se vor aplica la depășirea volumului de consum rezonabil.

Calculator limită date „Roam like at home”: aplicație ANCOM

Pentru a facilita estimarea volumului de date pe care utilizatorii le pot consuma în roaming în UE/SEE fără suprataxă, ANCOM a dezvoltat o aplicație de tip widget, accesibilă aici, ce va fi actualizată cu noile tarife începând cu 1 iulie 2022.

Alte modificări aduse de Regulamentul (UE) 2022/612

Principalele noutăți aduse de noul cadru legislativ se referă la asigurarea aceleiași calități a serviciilor de comunicații electronice, precum cea de care utilizatorul beneficiază în țara sa de origine, dacă rețelele și tehnologiile necesare sunt disponibile și în rețeaua din statul membru vizitat. Acest aspect presupune că un utilizator al serviciilor de roaming care are acces la serviciile 5G în statul de origine ar trebui să aibă acces la același tip de servicii în roaming, dacă acestea sunt disponibile în statul membru vizitat.

De asemenea, prevederile noului Regulament vizează creșterea gradului de informare a utilizatorilor cu privire la tipurile de servicii care pot genera costuri suplimentare, cum ar fi apelarea liniilor telefonice pentru clienți, a serviciilor de asistență sau a companiilor de asigurări. Aceste servicii pot fi gratuite sau pot avea un tarif mai mic în cazul unui apel din țara de origine, în timp ce în roaming se pot aplica majorări tarifare.

Tot pentru creșterea gradului de informare a utilizatorilor, sunt prevăzute obligații de informare prin intermediul SMS-urilor în legătură cu costurile suplimentare care se aplică în cazul utilizării serviciilor de roaming în rețelele non-terestre, care sunt de obicei utilizate pentru conexiuni mobile la bordul avioanelor și al vapoarelor și nu intră sub incidența normelor privind roamingul.

Suplimentar față de notificările transmise utilizatorilor la atingerea unui prag de 80% din plafonul financiar/de date implicit (în valoare de 50 de euro, fără TVA) și la momentul în care plafonul financiar sau de volum ar urma să fie depășit, Regulamentul prevede că furnizorul trebuie să transmită o notificare suplimentară pe dispozitivul mobil al clientului dacă acesta consumă mai mult de 100 de euro într-o perioadă lunară de facturare, fără TVA. Notificările respective indică procedura care trebuie urmată în cazul în care clientul dorește continuarea furnizării serviciilor respective, precum și costurile asociate fiecărei unități suplimentare care urmează să fie consumată. Dacă utilizatorul nu răspunde conform instrucțiunilor primite, furnizorul de servicii de roaming sistează imediat furnizarea și facturarea către client a serviciilor de date în roaming. Utilizatorul poate solicita continuarea sau reluarea furnizării serviciilor.

La intrarea într-un stat membru, furnizorii de servicii de roaming se asigură că clienții serviciilor de roaming sunt informați în mod adecvat cu privire la mijloacele de acces la serviciile de urgență în statul membru vizitat, inclusiv cu privire la mijloacele alternative de acces la aceste servicii disponibile persoanelor cu dizabilități.

Aplicabilitate

Regulamentul (UE) 2022/612 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 aprilie 2022 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii se aplică pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de 1 iulie 2022, cu excepția unor prevederi referitoare la informarea utilizatorilor care vor intra în vigoare începând cu data de 1 iunie 2023. Informații complete sunt disponibile aici.