Duminică, 10 noiembrie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Universitatea Craiova, joc din cadrul etapei a 9-a din Liga Florilor MOL. Ultimul joc al etapei, unul frumos, în care a existat duelul tactic al antrenorilor, voința jucătoarelor, plus niscaiva surprize condiment. Dacă cineva ar fi spus la începutul sezonului că Minaur va avea 24 de puncte din 27 posibile în etapa a 9-a, îl puteai și plezni pentru exagerare. Uite că, după multă muncă, după o grămădă de idei bune, s-a ajuns aici: să te bați pe burtă de pe locul al treilea, lângă același cearșaf cu CSM București și Corona Brașov și peste alte echipe care stau la cinci stele și au șezlongul asigurat.

Evident că ne-am temut de acest meci. Craiova venea după un succes cu CSM București, dar la fel de adevărat că ;i victoria de noastră la Rapid a fost din categoria minuni. Dacă la Rapid n-au jucat Alba, Lundback și Quintino, duminică au lipsit Tatar și Lundback, ambele bolnave. Din păcate, țn partea a doua s-a accidentat și Dumanska, dar a rezistat în poartă până la final și cu un procentaj excelent. Urmează ca portarul revenit în vară la Minaur să facă un RMN. Noi sperăm să nu fie nimic grav.

Minaur s-a apărat bine, Dumanska a prins spre 41% (18 din 44), iar acesta a fost un punct de plecare. Apoi, dacă împlinești luna viitoare 18 ani, dai cinci goluri, minimum tot atâtea pase de gol și zâmbești până la final, când toată lumea întreabă cine e Damian asta. {i vom afla multe de la ea, pentru că are multe de oferit. Finalul a fost decis și de două “strâmbe” marca Quintino, așa, să ne bucurăm și mai mult.

Întreaga echipă merită felicitări, de la A la Z. Pentru că echipa câștigă meciurile, la fel cum echipa le și pierde. Din fericire, ne-am reobișnuit cu gustul victoriei.

CS Minaur Baia Mare – SCM Universitatea Craiova: 31-27 (15-14)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 1.200 spectatori

Arbitri: Ionuț Cazan – Gesur Suliman (București). Supervizor: Ion Aldica (Bistrița)

Aruncări de la 7m: 5-2 (transformate: 3-2; au ratat: Quintino, Cazanga). Minute de eliminare: 4-8 (Vukajlovic, Pavlovic / Ruth Joao, Micijevic, Bojicic, A. Popescu)

CS Minaur: Yulia Dumanska (18 intervenții), Cristina Mihiș – Maria-Andreea Ianăși 1, Emilia Anna Galinska 1, Aleksandra Vukajlovic 3, Teodora Lavinia Damian 5, Jessica Quintino Ribeiro 7 (unul din 7m), Maria Gomes Da Costa, Denisa Roxana Romaniuc (nu a intrat), Fie Woller 2, Luciana-Andreea Popescu 1, Magda-Alfredo Cazanga 3 (unul din 7m), Amalia Elena Terciu (nu a intrat), Cristina Elisa Danciu, Alba Chiara Spugnini Santome 7 (unul din 7m), Katarina Pavlovic 1. Antrenori: Andrei Popescu, Raul Fotonea, Daniel Apostu

Craiova: Jovana Risovic (10 intervenții, a apărat un 7m), Ioana Pavăl – Ruth Francisco Joao, Camila Micijevic 3, Asli Iskit Caliskan 4, Dijana Mugosa 4 (2 din 7m), Zeljka Nikolic 6, Katarina Bojicic 1, Ana-Maria Andreea Mihart (nu a intrat), Nicoleta Tudorică (nu a intrat), Francielle Gomes da Rocha, Orsolya Maria Mozes (nu a intrat), Katarina Dzaferovic, Aura Teodora Popescu, Valentina Blazevic 2, Maria-Claudia Pașcan 7. Antrenori: Ovidiu Mihăilă, Florentina Stanciu, Sorin Toacsen

Declarații după meci

Ovidiu Mihăilă (antrenor Craiov): “Am venit în Baia Mare să câștigăm, dar din păcate anumite fete au tratat cam superficial acest joc și drept dovadă rezultatul final. Eu cred că puteam mai mult, dar momentele decisive le-am tratat superficial, iar unele jucătoare trebuie să ne demonstreze că merită să facă parte din această echipă. Nu avem prea multe de făcut pentru că urmează un nou joc, foarte greu, acasă, cu Vâlcea. Avem un drum lung de întoarcere, de 10-12 ore.”

Andrei Popescu (antrenor Minaur): “A fost o victorie muncită, dar ne așteptam să fie așa. Ele venea după un succes impresionant cu CSMB, dar și noi veneam după un meci bun la Rapid. Am încercat să facem o apărare bună, să mergem mai apoi pe contraatac, însă am avut și niște probleme medicale înaintea meciului. Până la urmă am trecut peste. Meciul cu CSMB este foarte greu, până la urmă e campioana țării, are jucătoare de top mondial. Noi mergem acolo să ne batem, să dăm tot ce e mai bun, să vedem ce-o să fie.”

Teodora Damian (jucătoare Minaur): “Mă simt excepțional de când am venit la această echipă, unde mi s-a dat multă încredere. Mă simt extraordinar și mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm. La CSMB mergem cu multă motivație, noi vom da tot ce putem pe teren, se întâmplă multe surprize, este un campionat extrem de echilibrat.”

Claudia Pașcan (jucătoare Craiova): “A fost un meci foarte greu, ne-am și așteptat la asta de altfel. Fiecare meci este diferit, cred că astăzi noi am făcut o apărare destul de slabă, pentru că am primit 31 de goluri și cred că am avut multe greșeli de tehnică individuală. Obiectivul nostru e un loc de cupă europeană și sper să reușim până la finalul sezonului să ajungem la acest obiectiv.”

Etapa a 9-a

CSM București – HC Zalău: 21-18

CSM Corona Brașov – Gloria Bistrița-Năsăud: 25-24

SCM Râmnicu Vâlcea – Rapid București: 26-39

CSM Iași – CSM Târgu Jiu: 17-24

HC Dunărea Brăila – SCM Gloria Buzău: 34-28

CSM Slatina – Măgura Cisnădie: 31-32

CS Minaur Baia mare – SCM Universitatea Craiova: 31-27

Clasament

CSM București – 24p (277-216) – 9

Corona Brașov – 24p (285-233) – 9

Minaur Baia Mare – 24p (265-234) – 9

Gloria Bistrița – 21p (256-234) – 9

Rapid București – 18p (255-216) – 9

SCM Rm. Vâlcea – 18p (304-277) – 9

Dunărea Brăila – 16p (294-253) – 9

SCM Univ. Craiova – 15p (244-242) – 9

Măgura Cisăndie – 10p (248-269) – 9

HC Zalău – 6p (234-245) – 9

CSM Târgu Jiu – 6p (226-253) – 9

Gloria Buzău – 3p (230-274) – 9

CSM Slatina – 3p (235-301) – 9

CSM Iași – 0p (205-310) – 9

Etapa a 10-a. Marți, 12 noiembrie: Gloria Bistrița – CSM Iași (17.30). Miercuri, 13 noiembrie: Craiova – Rm. Vâlcea (15.00, Pro Arena); CSM București – CS Minaur (15.00); Rapid – Dunărea (17.30, Pro Arena). Joi, 14 noiembrie: Zalău – Cisnădie; Tg. Jiu – Slatina; Gloria Buzău – Corona.

