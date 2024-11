AM a emis un COD GALBEN de ceață, valabil până la ora 9:00.

Afectate localitățile: Baia Mare, Baia Sprie, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Copalnic-Mănăștur, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Cicârlău, Cernești, Fărcașa, Remetea Chioarului, Groși, Ardusat, Săcălășeni, Băița de Sub Codru, Băsești, Coltău, Asuaju de Sus, Gârdani, Oarța de Jos, Bicaz, Sălsig, Coaș, Ariniș;

Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.