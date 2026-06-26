Din cauza temperaturilor ridicate și a precipitațiilor reduse, sistemele de distribuție a apei din județul Maramureș înregistrează creșteri semnificative ale consumului de apă, motiv pentru care capacitatea de transport, stocare și distribuție este uneori suprasolicitată. Prin urmare societatea VITAL S.A face apel către toți utilizatorii, în special către cei din mediul rural, să acorde mai multă atenție modului în care utilizează apa potabilă din rețelele de distribuție. Folosirea apei în alte scopuri duce la o creştere a consumurilor peste capacitatea maximă instalată a sistemelor de alimentare cu apă, iar acest lucru poate determina dificultăţi în asigurarea apei potabile către utilizatorii aflați la capăt de rețea.

Conform ord. Nr. 88/2007 al ANRSC, art 229 prin care utilizatorul este obligat:

b) să asigure folosirea eficientă și rațională a apei preluate din reteaua de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unitate de produs sau ăunct de folosință, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare ;

c) să utilizeze apa numai pentru folosințele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor.

Recomandăm utilizarea apei potabile doar în scopuri gospodăreşti şi de uz casnic şi să evite folosirea acesteia în alte scopuri, cum ar fi: irigatul grădinilor și spălatul teraselor, curţilor, pavajelor sau umplerea unor bazine/rezervoare de mare capacitate.

A conserva apa înseamnă să o folosești cu înțelepciune, să fii atent la fiecare picătură !

Facem mențiunea că implementarea lucrărilor de investiții și modernizare a infrastructurii de apă potabilă (cu fonduri europene și din surse proprii) contribuie la creșterea capacităților de producție, transport și distribuție a apei potabile. Avem competența tehnică pentru a asigura necesarul de apă; rețelele de distribuție apă potabilă sunt inspectate cu regularitate pentru a preveni avariile conform planului anual de lucrări de exploatare și întreținere a rețelelor de apă (https://www.vitalmm.ro/ro/actiuni-in-desfasurare).

Vă reamintim că pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul S.C. VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.