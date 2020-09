O familie din Cluj-Napoca a schimbat cartușul de la sistemul de filtrare a apei, iar rezultatul este îngrijorător.

Familia Neamțu nu a consumat apă la pet, pentru a proteja mediul și a optat pentru un sistem de filtrare a apei de la robinet.

”La un an distanță, noi ca familie am evitat să aruncăm la gunoi/colectăm aproximativ 2900 de pet-uri de 2 l de apă. Cantitatea asta se adaugă altor peste 30.000 de pet-uri pe care NU le-am folosit în ultimii 10 ani (mi-am dat seama că în 2019 am greșit calculele. Totul ca urmare a unei decizii simple de acum peste un deceniu: folosim un sistem de tratare a apei.

Zilele acestea am schimbat cartușul. Cred că poza de mai jos arată că a fost o decizie înțeleaptă nu doar din punct de vedere a protecției mediului”, a spus clujeanul.