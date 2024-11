O Românie modernă în care să nu mai fie birocrație, corupție și nepotisme, dar nici ură, prejudecăți și discriminare. Asta este România în care cred și pentru care lupt zi de zi. Îmbrățișez viziunea Elenei Lasconi, împreună cu colegii mei din USR. O Românie pentru toți este crezul nostru și esența țării moderne pe care ne-o dorim!

De Ziua internaţională a luptei împotriva rasismului și antisemitismului vă provoc să vă aduceți aminte de capitolele din istorie scrise cu sângele unor oameni nevinovați. Să priviți fotografiile cu chipurile evreilor exterminați în lagărele naziste. Oameni, la fel ca noi, cu familii, cu idealuri, care au fost sacrificați în numele unor ideologii bolnave, pe altarul urii și al intoleranței. La fel au pățit și romii. Copii, tineri și bătrâni fără nici o vină. Avem multe alte exemple, mai puțin sângeroase, dar foarte dureroase, care se petrec în zilele noastre.

Aceste crime împotriva umanității nu trebuie să se mai repete, iar situațiile discriminatorii nu trebuie acceptate. Ne putem asigura de asta dacă rămânem uniți împotriva urii și a discriminării, dacă tratăm ferm și imediat orice derapaj.

Am auzit des pe parcursul anilor că aș fi prea idealist, că îmi va fi greu să mă mențin pe acest drum pe care îl consider singura cale spre o Românie mai bună pentru toți. Rămân fidel idealurilor mele, oricât de dificil ar fi uneori! Știu că se poate și lupt pentru asta zi de zi. Dintotdeauna am visat la o Românie în care diversitatea de orice fel să fie un motiv de mândrie, nu de teamă sau ură. Am militat pentru asta adolescent fiind, în zona civică, mai apoi în politică.

În calitate de deputat mă dedic schimbării în bine a României. Pentru o țară în care fiecare român să se simtă respectat, susținut și protejat, în care drepturile și demnitatea fiecăruia să conteze! Avem un drum lung înainte, dar pas cu pas, cărămidă cu cărămidă construim țara pe care ne-o dorim: o Românie pentru toți, nu doar pentru unii!

