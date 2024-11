Un meci din mijlocul săptămânii mutat în weekend, asta pentru că Minaur are multe meciuri și de făcut multe deplasări. Meciul din optimile Cupei a coincis cu acțiunile echipelor reprezentative, acolo unde sunt șase jucători de la Minaur: Botea, Nagy (România), Vujovic (Muntenegru), Terekhov, Burzak (Ucraina), Racolța (tineret). Minaur are însă și probleme cu jucătorii accidentați, lipsind Cip, Sabou, Vujic și Sîncu. Cumpănici a fost trecut pe foaie, dar el vine după un debut de sezon pe care l-a ratat. Uite așa, am mers la Alexandria (care numai aproape nu e) cu 12 jucători.

Meciul a fost echilibrat pe tot parcursul său. Fiecare echipă a avut momentele sale bune. La pauză a fost 13-13. Teleormănenii au primele zece minute din partea secundă foarte bune și condus 21-19. Apoi, Minaur se apără excelent și înscrie de patru ori la rând: 21-23 (min. 48). Băieții pregătiți de Sabou nu se opresc și își asigură un final de meci liniștit și calificarea în sferturile de finală.

CSM Alexandria – CS Minaur Baia Mare: 26-28 (13-13)

Sala Sporturilor din Alexandria; cca 250 spectatori

Arbitri: Claudiu Gorina – Florin Melencu (Craiova)

Atuncări de la 7m: 1-5 (transformate: 0-3; au ratat: Stroe / Kozakevych 2). Minute de eliminare: 12-6 (Jovanovic 2, Gal, Mitu, Fodorean, Stroe / Cumpănici, Dahlin, Kozakevych)

CSM Alexandria: Constantin Robert Rusu, Paul Andrei Simulescu (11 intervenții, a apărat 2 de 7m) – Robert Dorin Gal 1. George Alexandru Voicu 1, Claudiu Chiorean 2, Rareș Valentin Nițu, Alexandru Boriceanu 4, Andrei Cornel Mitu 3, Cătălin Dorian Fodorean 7, Petru Stroe 3, Alexandru Tiberiu Popovici 1, Andrei Sirwan Totoi, Bogdan Adrian Cozorici 1, Nikola Jovanovic 2, Raul Constantin Spiridon. Antrenor: Liviu Florin Candidatu

CS Minaur: Hayder Al Khafadji (10 intervenții, a apărat un 7m), Rareș-Florentin Horotan (nu a intrat) – Remus Chiș, Ștefan-Gabriel Cumpănici, Marcus Dahlin 7, Milan Kotrc 7 (2 din 7m), Patrik Ienei (nu a intrat), Artem Kozakevych 7 (unul din 7m), Vlad-Andrei Pop (nu a intrat), Erik Leonard Pop 4, Anderson Da Silva Mollino 2, Viorel Fotache 1. Antreori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș

Optimile Cupei: CSM Alexandria – CS Minaur Baia Mare. Duminică, 10 noiembrie: Unirea Sânnicolau Mare – CSM Focșani (11.00). Marți, 12 noiembrie: Potaissa Turda – CSM Făgăraș (18.00). Miercuri, 13 noiembrie: CSU Suceava – Dinamo București; CSM București – CSM Odorheiu Secuiesc; CSM Bacău – HC Buzău (18.00); CSM Oradea – CSM Vaslui (18.30). Joi, 14 noiembrie: CSM Reșița – CSM Constanța.