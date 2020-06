Locuiesti în Municipiul Baia Mare, în unul din cartierele Traian, Republicii, Gării sau Depozitelor și ești în căutarea unui loc de muncă?

Inscrie-te în proiectul InSoMed – „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială”, finanțat prin POCU 2014-2020, pentru a beneficia de servicii integrate GRATUITE de sprijin pentru accesul pe piața muncii.

Ce avem pentru tine?

– SERVICII GRATUITE DE INFORMARE ȘI CONSILIERE ÎN CARIERĂ OFERITE de SC ROGEPA SRL

– SERVICII SUPORT PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSURI ȘI INTERVIURI DE ANGAJARE (servicii de mediere pe piața muncii).

– 2 CURSURI GRATUITE și anume: Curs de competente sociale si civice si Curs de competențe de învățare, fiecare CU SUBVENTIE DE 600 lei pentru participare.

De asemenea, echipa de proiect vă poate sprijini în înscrierea în baza de date AJOFM pentru a beneficia de prima de activare de 1000 lei după încadrarea pe piața muncii, iar pe angajator îl poate sprijini în depunerea dosarului pentru subvenționarea locului de muncă.

Ce locuri de muncă sunt disponibile pentru beneficiarii proiectului aflați în căutarea unui loc de muncă?

1. Bigimpex Srl – muncitor la depozitul de materiale plastice pentru constructii.

2. ESTO – marca de fabricație Electro Sistem – ELECTRICIENI, LĂCĂTUȘI MECANICI, OPERATORI CNC, STRUNGARI, FREZORI, SUDORI și FINISORI ÎN CONSTRUCȚII

3. Restaurant Tres Bien – ospătar

4. SOMPRODUCT – operatori Call-Center

5. Esbal Rulmenti SRL – Asistent manager

6. Blachotrapez SRL – Functionar administrative

7. ONCOS = LUCRATORI COMERCIALI

8. CARGROUP SRL – Reprezentant Vânzări – Call Center

9. URGENT CARGUS – Manipulant marfa

10. Magazin Cormoran – Vanzator/Vanzatoare in Magazin

11. Hotel Europa

-receptionera

-persoana pentru spalat vase

-pizzer

-brutar-patiser

12. DPD curierat, – curieri pe zona Baia Mare

13. Atelier productie mobilier – echipa de 6 muncitori bărbați și femei

14. Sc. Betty Ice s.r.l., – vanzatoare/vanzator

15. Firma curatenie – Menajera, 4 ore/zi

16. Skinrex Baia Mare- MANICHIURISTĂ

17. Cătălin’s Barbershop – Frizer/Frizerița

18. RCS RDS – agenți vânzări teren

19. SERVICE UTILAJE AGRICOLE – mecanic service utilaje agricole mici

20. Actual Clean – Operator curatenie

21. Sano Box – Bucatar

22. Atelier croitorie Zestrea – Croitorese

23. Rebel Studio – hairstylist/barber

24. Prim electro SRL – electrician și tehnician sisteme de securitate.

25. ACCES INDUSTRIAL SRL – Operator montaj usi si automatizari.

26. Yes Agency – Project Manager

27. Salon Lounge of Beauty – Doua posturi de coafură și frizerie

28. Fabrica de mobila CONFORT

-tamplari –montatori de teren;

-muncitori necalificati

-muncitoare la finisaj mobilier;

-operatori CNC pe utilaje de: taiere, slefuire, gaurire

Informații suplimentare și înscrieri: tel. 0741124255/ 0745125914, e-mail: proiectinsomed@gmail.com