De un weekend plin a avut parte Patric Iluţ aka theflyingboy, care a început în forţă sezonul competiţional la skateboarding. Tânărul sportiv băimărean a făcut un minitur de forţă în capitala Austriei, Viena, unde a participat la două concursuri, la două discipline diferite (street şi bowl),în doar două zile.

În 30 aprilie, Patric a participat la concursul Best Foot Forward, etapă care face parte din cel mai mare circuit european de skateboarding street, concurs cu worldranking, unde a obţinut locul 2 la categoria sub 16 ani. La etapa din Viena, desfăşurată în skateparkul Copa Beach, au participat 52 de sportivi din Austria, Germania, USA, Israel, Danemarca, Olanda si Ungaria, Patric fiind singurul reprezentant al României.

Apoi, în 1 mai, Patric a luat parte şi la Vienna Bowl Riders, concurs internaţional de skateboarding bowl, unde a obţinut locul 1 la categoria sub 16 ani. La acest eveniment au participat 62 de sportivi din Austria, Germania, Franţa, USA, Belgia, Slovenia, Cehia, Canada şi Italia, Patric fiind şi aici singurul reprezentant al României.

„A fost superb tot: de la organizare până la atmosfera de concurs. Publicul a fost de nota 10. Mă bucur enorm că am reuşit să mă clasez aşa de bine la ambele contest-uri şi sper să continui tot aşa sezonul acesta”, a declarat Patric

“ The Flying Boy nu are timp de odihnă, el urmează să participe la două evenimente de rang mondial în această lună, unul în 14 mai, la Maribor, şi celălalt în perioada 26-28 mai la Budapesta”, a spus Bogdan Iluţ, preşedinte Extrem Rivulus Association.