Rareş Bogdan nu a fost aşteptat cu pâine şi sare la Milano. Europarlamentarul PNL a fost atacat de un protestatar în timp ce mergea pe strada în Milano. Protestatarul l-a numit hoț și trădător pe liderul PNL si i-a reprosat alianta făcută de liberali cu PSD.

Prim-vicepresedintele PNL Rareş Bogdan a fost apostrofat, duminică, la Milano de un român stabilit în Italia care i-a reproşat alianţa cu PSD. Bărbatul l-a numit pe Rareş Bogdan trădător de ţară şi i-a reproşat că actualii guvernanţi nu se gândesc la oamenii de rând care au pensii şi salarii de mizerie şi sunt nevoiţi să plece să muncească în străinătate, să se despartă de familii.

Rareş Bogdan a susţinut ca PNL s-a aliat cu PSD pentru ca altfel nu se putea face majoritate în Parlament.

„Acum trei luni nu stiam sa-ti spun cum am ajuns cu ‘ciuma rosie’. Acum pot sa iti spun: din cauza majoritatii. Ca nu aveam majoritate. N-aveam cu cine sa facem majoritate. Asta este situatia mea. Singura posibilitate de a nu baga tara in alegeri anticipate. Astazi pentru Roamnia e nevoie de majoritate, in contextul regional. Romania are nevoie de majoritate”, i-a spus Rareş Bogdan protestatarului.

„Majoritate de hoţi”, a replicat bărbatul.

„Noi nu am tradat. Aia care tradeaza sunt rusii, poate. Noi nu vom trada niciodata”, a sustinut Rares Bogdan.

„Sunteti mai hoti ca ei (PSD-istii), asta e beleaua mare. E cea mai mare nenorocire ce aţi făcut voi. Să vă fie ruşine pentru ce aţi făcut. Nu o sa va uitam”, i-a replicat bărbatul.