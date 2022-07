BAIA MARE BEACH FOOTBAL CUP ed.II

Fun summer la Baia Mare Value Centre. O luna plina de distractie: beach football, castele de nisip, ateliere pontru copii, spectacole de magie si multa voie buna. In fiecare zi a lunii august la Baia Mare Value Centre distracția este asigurata.

,,BEACH FOOTBAL CUP ed.II’’.

Editia a II-a a evenimentului FUN SUMMER, va avea loc in Baia Mare in toata luna august, deschiderea oficiala va fi luni 01.08.2022 de la orele 16.00.

Baia Mare Value Centre in colaborare cu Asociația Judeteana de Fotbal si Asociatia Elevilor din Maramures organizeaza ,,BEACH FOOTBAL CUP ed.II’’.

Un super teren de nisip, 16 echipe, 32 meciuri, zeci de premii sunt ingredientele distractiei pe care Baia Mare Value Centre o pregătește in perioada 01.08.2022-26.08.2022.

De luni pana vineri vor avea loc cate doua meciuri de la orele 18 si 19.

Cele 16 echipe de liceeni au fost distribuite in 4 grupe care vor juca tur-retur, primele doua din fiecare grupa vor intra in stadiile competitionale avansate: sferturi de finala, semifinale, competitia incheindu-se cu finala mica la orele 18.00, finala mare la orele 19.00 din data de 26.08.2021 si marea premiere.

Pe langa meciurile de Beach Footbal, spectatorii vor beneficia de o super terasa si un beach bar.



Premii si sponsori:

Echipele castigatoare vor primi cupe, medalii si diplome dar nu in ultimul rand, cadouri oferite de sponsorii nostri:

FLANCO va oferi echipei castigatoare marele premiu, vouchere in valoare de 375 lei pentru fiecare membru al echipei.

SYNSAY va oferi fiecarui membru al echipei de pe locul II, vouchere in valoare de 100 lei.

KARAFFE va oferi fiecarui membru al echipei de pe locul III, vouchere in valoare de 60 lei.

Si Echipa cu locul IV va fi premiata de catre DREAM CAKE cu vouchere in valoare de 30 lei.

Sponsorilor competitiei li se alătura CARREFOUR care va hidrata echipele.

MARIONNAUD va premia cu produse primele trei echipe.

HELPNET va oferi produse de igiena si suplimente echipei de pe locul al II-lea.

TAKKO se alatura echipei de pe locul I cu carduri de reducere.

SPORTISIMO va premia toti participantii.

Voluntarii de la Asociatia Elevilor din Maramures se vor bucura de bunatatile oferite de DABO SI PIERRE.

,,BEACH FOOTBAL CUP ed.II’’ este unul dintre evenimentele pregatite de catre Baia Mare Value Centre pentru luna august. In cadrul evenimentului FUN SUMMER ed.II pe langa ,,BEACH FOOTBAL CUP ed.II’’, in fiecare sambata pregatim diferite activitati pentru copii incepand cu orel 16.00 toate cu tematica sportiva, dansuri traditionale, dansuri moderne, arte martiale, concurs de trotinete, ateliere de robotica si multe alte surprize.

Duminica este dedicata celor mici cu castele de nisip, tobogan gomflabil, baloane modelabile, Personaje de poveste si parada personajelor in fiecare duminica incepand cu orele 16.00, spectacol de magie si teatru de papusi de la orele 19.00.

Toate luna august Baia Mare Value Centre iti ofera maxim de distractie. Programul evenimentului FUN SUMMER ed.II il gasiti pe www.baiamarevaluecentre.ro si pe pagina de Facebook.