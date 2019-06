În cursul zilei de miercuri, 5 Iunie 2019 au reinceput lucrarile la modernizarea drumului national 18 B, legatura dintre Baia Mare si Targu Lapus.

Procedeul de reciclare in situ a fost verificat anul trecut iar acum lucrarile au reinceput din zona Copalnic Manastur. Lucrarile vor fi finalizate in acest an.

La acostamentul drumului se lucreaza in paralel cu procesul de reciclare, prin asezarea unui strat de piatra sparta cilindrata care sa asigure o masa compacta evitand astfel evenimentele neplacute atunci cand se iese de pe carosabil in anumite situatii.

Pentru reabilitarea drumului se foloseşte io tehnologie inedită, respectiv „reciclarea in situ”. Metoda reciclării presupune decopertarea drumurilor, iar materialul astfel realizat se refoloseşte. Metoda presupune folosirea unui utilaj, denumit tren de reciclare in situ, care execută frezarea straturilor distruse pe care le amestecă cu diverse adaosuri, urmată de aşternerea acestora pe drum. Un avantaj al acestei metode este rapiditatea în execuţie, ajungându-se la 1–1,5 km de drum reabilitat/zi. Reciclarea in situ (procesul tehnologic ales de catre CNAIR) se realizeaza in regie proprie iar costurile sunt mult reduse prin acest procedeu.