În perioada 5-12 mai, în Baia Mare vor poposi artiști ca Şerban Pavlu, Richard Bovnoczki, Andreea Gramosteanu, Pavel Bartoş și Luiza Zan. Vom avea și o zi dedicată băimărenilor preocupați de binele comunității, în care Dragoş Pătraru, Cristi Danileţ și Pavel Bartoş vor răspunde tuturor întrebărilor publicului băimărean prezent la Ziua APROAPE, o zi de socializare de tip AMA (ask me anything).

Pe lângă evenimentele culturale ce țin linia principală a festivalului, organizatorii sunt interesați să contribuie și la educația tineretului băimărean.

Vor fi ateliere de lucru, cu oameni foarte bine pregătiți, din afara Băii Mari, care vor poposi aici câteva zile să lucreze cu tinerii ce se vor înscrie. Vor fi ateliere de teatru, dans, antreprenoriat, jurnalism, scriere și despre relațiile interumane.

Un alt eveniment major este spectacolul anti-drog „Van Dan – 10 ani de sânge murdar”, care se încheie cu discuții despre acest fenomen îngrijorător în rândul tinerilor.