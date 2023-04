În perioada 5-12 mai, se va desfășura prima ediție a Festivalului de teatru „APROAPE”, un festival creat de Asociația Artspot – Baia Mare, în parteneriat cu Teatrul Municipal Baia Mare.

Timp de o săptămână, în Baia Mare vor poposi artiști ca Serban Pavlu, Richard Bovnoczki, Andreea Gramosteanu, Pavel Bartos și Luiza Zan. Va fi şi o zi dedicată băimărenilor preocupați de binele comunității, în care Dragoş Pătraru, Cristi Danileţ și Pavel Bartoş vor răspunde întrebărilor publicului. Evenimentul se va numi „Ziua AMA” (Ask me Anything) și va fi precedat de discuții despre comunitate.

Vor urcs pe scenă artişti de la instituții de renume: Teatrul Odeon, Teatru Mic, unteatru și UNATC I. L. Caragiale.

Un alt eveniment important va fi workshopul cu Domnica Cîrciumaru, unul dintre cei mai mari directori de casting din țară, workshop dedicat actorilor.

Mai jos, programul pe zile al festivalului