Narcisa Suciu a fost operată de urgenţă după ce a acuzat stări de rău. Intervenţia chirurgicală a avut loc pe 18 iulie, după ce a început să vomite şi să aibă dureri mari de cap, în weekend, când a cântat la Baia Mare și apoi la București.

Artista a avut nevoie de o intervenție chirurgicală urgentă și apoi de un tratament puternic ca să supraviețuiască. Cântăreaţa a explicat că a avut un apendice perforat și că a făcut septicemie. După operația ce a durat patru ore, analizele de sânge arătau foarte rău, iar artistei a început să i se facă un tratament cu „litri de antibiotice’, calmante și antiinflamatoare, cu rezultate bune.

„Am cântat în Baia Mare sâmbătă, iar la Chitila duminică. Sâmbătă noaptea am început să mă simt rău, duminică dimineața m-am simțit foarte rău. Am plecat cu o mașină de la Baia Mare, cu fratele meu, spre Cluj, unde aveam bilet să zbor la București. Am vomitat în mașină, apoi în Cluj, în aeroport. Din fericire m-am întâlnit acolo cu Camelia Mitoșeru și m-a ajutat să mă târăsc prin aeroport și îi mulțumesc tare mult.

Nu știam ce am, doar că îmi era foarte rău. Am luat o pastilă de rău de mișcare, am adormit, am ajuns în București, am mers la Chitila, unde aveam o cameră pentru cântare și am primit ajutor de la o asistentă. Mi-a dat niște injecții, niște calmante și am adormit. M-am trezit pe seară și n-am putut să cânt. Îmi era foarte rău. Până la urmă am zis să mă duc să cânt vreo trei piese. Am cântat o oră.

Una peste alta, luni am ajuns într-un spital despre care știam că are cameră de gardă și primiri urgență pentru adulți. Mi-au făcut toate analizele posibile, am fost la CT. A venit un domn chirurg care mi-a spus că ar trebui să intru în operație acum, că e o urgență de grad zero și că în cazul în care mă grăbesc s-ar putea să ne iasă, iar dacă nu s-ar putea să fie prea târziu.

Atât de norocoasă am fost să fie de serviciu doamna doctor Daniela Godoroja, medic anestezist. E magică femeia asta. M-a intubat fără să-mi afecteze absolut deloc gâtul. M-am trezit lucidă, fără dureri de cap, fără nimic. Iar chirurgul meu se numește Octavian Arnăutu o să rămână în viața mea, parte din familie. Mi-a salvat viața„, a povestit artista pentru Impact.ro.