Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educație Internațională, invită

studenții români cu vârsta cuprinsă între 18-27 de ani să candideze la cea de-a patra ediție a Kennedy

Academy for Students. Programul Kennedy Academy for Students este structurat în jurul subiectelor de

democrație, educație civică și participare activă în comunitate și va avea loc între 14-18 Decembrie 2022

în București.

Cu toate că sectorul ONG din România a prins avânt după căderea comunismului, mediul în care acționează

aceste organizații este încă slab din punct de vedere instituțional și suferă din cauza unei lipse cronice de

leadership skills. Acest program își propune să ofere unui număr de 15 participanți șansa de a învăța despre

leadership și implicare civică în România în sectorul ONG din România, să își îmbunătățească nivelul de

comunicare în engleză și să învețe despre valori democratice pe care le vor putea folosi pentru a fi activi în

sfera civică. Participarea la acest eveniment de gratuită, urmând ca cei 15 tineri să fie selectați printr-un

proces de aplicație online. În cadrul programului, studenții vor avea parte de workshop-uri, ateliere și vizite

instituționale.

Kennedy Academy for Students este dedicat studenților vizionari și creativi care vor să dea naștere unor

schimbări tangibile în organizațiile/comunitățile din care fac parte. Pentru acest lucru nu este nevoie numai

de pasiune, dar și de o înțelegere a procesului de funcționare al societății civile, de sistemul public din care

fac parte și de interacțiunea la nivel național între și dintre aceste asociații și alte instituții publice. La

sfârșitul programului, studenții vor avea șansa de a își împărtăși noile cunoștințe cu alți studenți, colegi și

profesori și să pună își pună în practică propriile idei prin realizarea unor proiecte civice locale în

organizațiile sau comunitățile din care provin.

Criterii de eligibilitate:

Competiția este deschisă tinerilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

● au cetățenie română;

● sunt, la momentul înscrierii, studenți la universitate la orice profil, înscriși la licență, master sau

PhD, din mediul rural și urban;

● au minim 18 de ani și maxim 27 de ani împliniți în momentul începerii programului (14 Dec.2022);

● sunt înscriși într-o asociație studențească din România (ONG);

● au cel puțin un nivel mediu de cunoștințe în limba engleză;

● sunt creativi, implicați civic și cu rezultate universitare bune;

● demonstrează interes față de tematica programului;

● sunt dispuși să organizeze cel puțin un proiect civic local in luna ianuarie 2023;

Cei interesați pot aplica online până la finalul zilei de 6 Noiembrie 2022 (ora 23:59 RO).

https://forms.office.com/r/LCzmHHi58k

Informațiile despre eveniment și aplicația online sunt disponibile aici