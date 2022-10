În vederea prevenirii și combaterii evenimentelor rutiere și din cauza faptului că viteza constituie principala cauză generatoare de accidente rutiere, polițiștii Serviciului Rutier, în colaborare cu cei ai Secției 4 Leordina, au organizat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă limitele legale de viteză, pe D.J. 187 Ruscova-Poienile de Sub Munte.

Polițiștii au efectuat controale la peste 70 de autovehicule și au aplicat 36 de sancțiuni contravenționale, din care 29 pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Din 10 permise de conducere reținute, nouă au fost pentru conducerea unui vehicul peste limita de viteză admisă.

Valoarea sancțiunilor aplicate a fost de 33.785 de lei.

Tot ieri, Formațiunile de Rutieră și Ordine Publică din Borșa au desfășurat în intervalul orar 13.00-18.00, o acțiune pentru depistrarea conducătorilor auto care nu respectă limita legală de viteză și care conduc sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.915 de lei, iar ca măsuri complementare au reținut un permis de conducere și un certificat de înmatriculare.

De asemenea, au constatat două infracțiuni comise de conducători auto la regimul rutier. La ora 14.25, polițiștii din Borșa, au efectuat semnal regulamentar de oprire al unui autoturism, care circula pe strada Victoriei din oraș. La volanul acestuia au identificat un bărbat de 40 de ani din oraș, iar în urma testării alcoolscopice, etilotestul a indicat o valoare de 1,33mg/l alcool pur in aerul expirat. Acestuia i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei din sânge.

Polițiștii au efectuat verificări, constatând faptul că bărbatul nu deține nici permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.

Astfel, pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.