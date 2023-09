Tragedie în localitatea Săbișa, pe Drumul Național 1C, care leagă județele Satu Mare și Maramureș. O femeie în vârstă de 46 de ani, a murit pe loc după ce a fost spulberată de o mașină condusă de un tânăr de 30 de ani. În momentul tragediei, Alina mergea spre stația de autobuz, pe partea carosabilă, ca să ia cursa spre serviciu, în Tăuții Măgherăuș.

Femeia, mamă a două fete și bunică, a fost acroșată de o mașină, condusă de către un tânăr (30 de ani) din orașul Seini. Victima se îndrepta către stația de autobuz, de unde urma să ajungă la serviciu, dar nu a mai ajuns… Și a lăsat în urma sa multă durere.

Mesaje cutremurătoare ale apropiaților acesteia:

„Am rămas singura… Dumnezeu sa te odihnească, scumpa mea sora! Dragostea mea te va urma oriunde te-ai afla!”

”Drum lin spre cer draga noastră verisoară Alina F (…). Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace 🖤🖤 Iar familiei rămase multă putere de a trece cu bine peste această grea încercare.”

”Drum bun printre îngeri colega noastră dragă Alina F (…)! Ai plecat mult prea devreme și prea brusc dintre noi! Îți vom păstra în suflet recunoștință pt tot ceea ce am reușit să clădim împreună zi de zi atât cât ne- am cunoscut și am muncit împreună!”,