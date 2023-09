Din ce în ce mai rari! Încă un parlamentar părăsește PNL! Sigur îl urmează și Robert Sighiartău!

Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean demisionează din partid și își face propriul partid, surse politice declarând că vor mai fi și alte demisii din rândul liberalilor, în perioada următoare. Deputatul acuză „o lipsă acută de leadership și viziune”.

Deputatul Ben-Oni Ardelean a scris, pa pagina sa de Facebook, că demisionează din PNL pentru că e nevoie de „o construcție politică nouă”.

„Confirm, este o mișcare politică de amploare, așteptată de toată zona politică, care să coaguleze oameni de bine din toate sferele din societate, profesioniști care să vină cu expertiză, dar și leadership de valoare. Consider că este nevoie de o nouă constrcuție politică în Romnia, care să ofere un T0 politicii românești și să aducă o reformă profundă în fiecare sistem. Cred că partidele de mainstream și-am pierdut mult din anvergură, lăsând loc extremismului, datorită faptului că există o lipsă acută de leadership și viziune”, a anunțat Ardelean.

PNL are sub 20% în ultimele sondaje, astfel că discuțiile privind o listă comună cu PSD, care se apropie de 30%, pentru alegerile din 2024, sunt în continuare luate în calcul. Mulți dintre liberali și-au exprimat, în ultima vreme, nemulțumirea față de această coaliție, mai ales că social-democrații au impus unele măsuri cu care PNL nu ar fi trebuit să fie de acord.

La constituirea coaliției PNL-PSD, în noiembrie 2021, fostul premier și președinte al PNL Ludovic Orban și-a dat demisia din partid, alături de 15 parlamentari, cu care a înființat Forța Dreptei.

Grigore Ciascai