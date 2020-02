Stimate domnule ambasador,

Vă scriu pentru a doua oară (ultima) în calitate de cetățean american plătitor de taxe, considerând că am dreptul să pun întrebări, să primesc răspunsuri și eventual să contest prestația Dvs. ca diplomat trimis de președintele Donald Trump să reprezinte Statele Unite ale Americii în România. Voi trece direct la subiecte, începând cu lupta anticorupție, pe care cu toții o dorim redusă la limite acceptabile, atât în SUA, cât și în România, nu înainte de a vă aduce la cunoștință faptul că această scrisoare va fi trimisă președintelui Donald Trump, Congresului SUA, senatorilor și congresmenilor republicani și democrați reprezentând statul New York și Districtul Queens, de care aparțin. Iată mai jos întrebările mele, la care vă cer să răspundeți public și fără resentimente generate de funcția pe care o dețineți.

1. Care este explicația faptului că în anturajul Dvs., înainte de a vi se încredința misiunea diplomatică în România, se afla domnul Ștefan Minovici, președintele Romanian-American Business Council din New York, un personaj care are pe rol zeci de procese pentru înșelătorie și alte acuzații grave, unele soluționate, altele nu, în cadrul cărora mulți români-americani au fost păgubiți de sute de mii de dolari? Atașez documentele doveditoare, cu mențiunea că o parte dintre “victimele” domnului Minovici sunt oameni remarcabili în Comunitatea Românească din New York (vezi cazurile Nicolae Bunea, Mike Chiriac sau Elias Wexler).

2. Există o persoană sau mai multe în Comunitatea Românească din New York care au donat sume de bani de campanie senatorului democrat de New Jersey, Bob Menendez, pentru a-l “convinge” pe acesta să voteze favorabil confirmarea Dvs. în funcția de ambasador, având în vedere faptul că sunteți republican și că numirea Dvs. a fost întârziată atât de mult (un an)?

3. Știați că (în 2017) d-l Ștefan Minovici, o persoană atât de controversată, a fost organizatorul vizitei private în România a fiului cel mare al președintelui Donald Trump, banii necesari provenind tot de la oameni de afaceri din Comunitatea Româno-Americană din New York, cărora d-l Ștefan Minovici le-a făcut tot felul de promisiuni fără ca în final să le onoreze?

4. Referitor la ieșirile Dvs. publice din ultima perioadă, prima mea întrebare este dacă statutul de diplomat vă dă dreptul să interveniți în viața politică românească de partea unui partid sau altul și ce v-a determinat să faceți declarații în favoarea Puterii și acuzații la adresa Opoziției.

5. Ce vă dă dreptul să faceți analize și/sau evaluări de genul: “M-am întâlnit cu mulți miniștri ai guvernului. Cu toți au muncit extrem de mult pentru a inversa haosul pe care l-au moștenit în noiembrie 2019. Doar un exemplu, ministrul Finanțelor a constatat că guvernul anterior păstra două contabilităț paralele și nu plătise cele mai multe facturi pentru servicii prestate de aproape un an. Alți miniștri au găsit condiții similare, proiecte nefinalizate și ministerele golite de oamenii cinstiți care lucrează din greu și care sunt esențiali pentru a conduce guvernul în mod corespunzător. Președintele Iohannis, premierul Orban și miniștrii ai săi s-au angajat să reconstruiască un bun guvern, să refacă modificările legislative care au slăbit statul de drept, să pună în aplicare o legislație nouă pentru a reduce corupția astfel încât să protejeze toți românii”?. Admițând că doriți să contribuiți la restabilirea statului de drept în România (deși statutul de diplomat nu vă permite așa ceva!), vi se pare corect să ascultați doar o parte, fără să vă consultați cu cealaltă, pentru a avea o imagine mai aproape de realitate?

6. Știați că “statul paralel” creat de fostul președinte Traian Băsescu (alias “Petrov”) a fost preluat “la cheie” de președintele Iohannis și că în România există pericolul subordonării totale a instituțiilor de forță și Justiției în urma demersurilor actualului șef al statului, care își dorește “Guvernul meu”, “Premierul meu”, “Justiția mea” etc., în condițiile în care România nu este o republică prezidențială și există riscul alunecării spre dictatură și totalitarism?

7. Ați uitat că celebrul “deep state”, creat de democrații americani, le-a fabricat republicanilor zeci de dosare penale și a fost la un pas de a-l înlătura de la putere pe președintele Trump, care a simțit pe pielea sa uneltirile Camerei Reprezentanților cu ajutorul instituțiilor de forță?

8. Nu vă spun nimic “cazurile” Donald Trump sau – mai recent – Roger Stone, două victime ale unui Sistem inventat de democrați și aflat pe cale de a fi copiat și aplicat în România?

Cu deosebită stimă, Grigore L. Culian (cetățean român și american liber!)

New York, 21 februarie 2020

cotidianul.ro