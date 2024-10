În fiecare an, pe 25 octombrie este sărbătorită Ziua Armatei României. Anul acesta, evenimentul va fi celebrat printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară și în bazele militare din teatrele de operații în care se află militarii români. Se vor organiza evenimente și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării și în capitalele statelor unde țara noastră are reprezentanțe permanente. Printr-un decret (decret nr. 381 din 01.10.1959) din anul 1959, data de 25 octombrie a fost instituită ca Ziua Armatei Române. Este ziua când la noi în țară se celebrează Armata, care la data de 25 octombrie 1944 a eliberat de sub ocupația horthystă Transilvania de Nord, în urma Bătăliei de la Carei (ultima etapă de eliberare a teritoriului actual al României, în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial).

Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din țară, la Monumentele eroilor, precum și la cimitire și la monumente ale ostașilor români din Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova, Slovacia și Ungaria.