Bunul Dumnezeu a binecuvântat România cu oameni frumoși și dârji care pe parcursul vremurilor au dovedit, pe lângă faptul că sunt iubitori de pace, că la nevoie știu să-și apere frații și pământul.

Pentru a fi independenți!

An de an, încă din anul 1959, sărbătorim pe data de 25 octombrie Ziua Armatei Române.

Data ne amintește de ziua eliberării și câștigarea independenței Transilvaniei de sub armata hortystă, în timpul celui de-al doilea Război Mondial.

Astăzi, aduc un pios omagiu și bunicului meu, Grigore Vlașin, veteran de război și spre toți eroii care s-au sacrificat pe altarul idealului naționale, jertfindu-se necondiționat pentru independența națională.

Am avut și avem militari de nădejde, încuviințează, Doamne, și conducători pe măsură.

Onor Armatei Române!

Cu pretuire, Vasile Vlașin