Pe 24 februarie 2023 se împlinește un an de război în Ucraina, un an de când Vladimir Putin şi Rusia au invadat o ţară suverană şi au provocat moartea a sute de mii de oameni printre care civili şi copii nevinovaţi.

Ordinul de invadare a Ucrainei, pentru „salvarea” poporului rus, a fost dat în dimineața zilei de joi, 24 februarie 2022.

Vladimir Putin a amintit atunci că are arme nucleare și a avertizat Occidentul să nu intervină. Imediat după anunțul deciziei de invadare a Ucrainei, o înregistrare a Serviciului ucrainean de Frontieră arăta vehiculele militare ale Rusiei intrând în Ucraina.

În războiul ordonat de Putin în urmă cu un an, au fost uciși peste 7.000 de civili ucraineni, dintre care peste 400 erau copii. Au fost răniți aproape 12.000 de civili, dintre care circa 800 de copii. ONU precizează că numărul real al morților și răniților este considerabil mai mare decât cel disponibil oficial.

ONU a stabilit că războiul din Ucraina a provocat cea mai mare criză umanitară din Europa din ultimii 80 de ani. În primele zile de la declanșarea războiului, peste un milion de oameni, în special femei și bătrâni, au plecat din Ucraina prin țările vecine, Republica Moldova, Polonia și România. Ulterior, numărul acestora a crescut foarte mult, ajungând la aproape opt milioane de persoane spre sfârșitul anului trecut. Cei mai mulți refugiați au rămas în Polonia, dar numeroase persoane și familii se află și în Germania, România și Ungaria. Refugiații au ajuns și pe alte continente, în țări precum SUA, Canada, Japonia și Australia.

Ucrainenii vorbesc despre crime de război comise de ruși în zonele ocupate. O anchetă specială vizează zona Bucea. Autoritățile ucrainene susțin că peste 300 de locuitori ai orașului din nord-estul țării au fost uciși și îngropați în cimitire improvizate la periferie. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit despre genocid și a cerut Curții Penale Internaționale să investigheze ce s-a întâmplat în oraș.

Numărul total al victimelor în timpul războiului este greu de estimat. Specialiștii vorbesc despre zeci de mii de morți în tabăra ucraineană, atât din rândul civililor, cât și al militarilor.