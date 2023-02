O puternică avalanșă a avut loc joi, 23 februarie, în zona pasului Prislop din Munții Maramureșului, care a surprins un grup de turişti polonezi, dim păcate unul şi-a pierdut viaţa. În acel loc, riscul de avalanșă fusese anunțat de nivel trei din cinci.

Detalii despre incident oferă şeful Salvamont Borsa, Gheorghe Mihali.

În jurul orei 14:08 a fost primit un apel prin 112, fiind informat ca in zona Muntilor Maramures, zona Prislop aparținând UAT Borsa si Serviciului Public Salvamont Borsa s-a produs o avalansa in care a fost surprins un grup de turisti din Polonia. Șeful Salvamont a comunicat echipei de prim răspuns din Pasul Prislop sa ia snowmobilul din dotare, sa localizeze zona in care s-a petrecut accidentul pentru ca nu au fost primite niciun fel de coordonate si nu știau unde sa ajungă. In mai puțin de 40 de minute echipa de prim răspuns formată din 3 salvatori montani a localizat avalansa si victima, a eliberat zona pentru a preveni alte posibile accidente, alta posibila avalansa..

In același timp de la sediul serviciului a pornit încă o echipa formată din 4 salvatori si unitatea canină care s-a alăturat echipei de salvatori de prim răspuns. Intervenția salvatorilor intr-o zona foarte greu accesibila si accidentata a durat 3 ore si jumătate pentru extragerea victimei pana la Drumul Național DN18. Victima a fost predata serviciilor specializate. Alături de decedat in timpul avalanșei au fost alte doua persoane care erau in afara zonei de avalansa si nu au fost rănite.