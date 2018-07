Ce echipa de fotbal romaneasca are cele mai mari sanse sa treaca de tururile preliminare ale cupelor europene?

Intrebandu-ne mai mereu ,,cand vine vara?’’ si cu ochii pe meciurile de la Campionatul Mondial, am ajuns la jumatatea lui iulie, perioada in care au inceput deja calificarile in cupele europene. In sezonul 2018-2019, fotbalul autohton va fi reprezentat in Europa de 4 echipe: CFR Cluj in Uefa Champions League, in timp ce FCSB, CSU Craiova si Viitorul vor evolua in Europa League. Evident, pentru a ajunge in faza grupelor, cele 4 formatii vor trebui sa treaca de tururile preliminare.

Bazandu-se pe traditia si experienta celui mai performant club din Romania, bookmakerii celor mai cunoscute agentii de pariuri, asa cum este cazul brandului Unibet in mediul online, ii acorda lui FCSB cele mai mari sanse de a accede in grupe, ros-albastrii fiind cap de serie in tragerile la sorti ce vor avea loc in curand. Beneficiind de acest statut, clubul patronat de Gigi Becali va intra in competitie in turul al 2-lea preliminar, acolo unde va intalni unul din urmatorii adversari: Hapoel Haifa (Israel), Dinamo Tbilisi (Georgia), AIK Stockholm (Suedia), Aberdeen (Scoţia), Kalju Nomme (Estonia), BK Hacken (Suedia), Djurgardens IF (Suedia), Slavia Sofia (Bulgaria), CSKA Sofia (Bulgaria), Radnicki Nis (Serbia), FK Ventspils (Letonia). FC Şahtior Soligorsk (Belarus), Glasgow Rangers (Scoţia), Hibernian (Scoţia), Mladost Podgorica (Muntenegru), Tobol Kustanai (Kazahstan), Irtysh Pavlodar (Kazahstan), Kairat Almaty (Kazahstan), CS Fola Esch (Luxemburg), Lillestrom SK (Norvegia), Sarpsborg 08 (Norvegia), FK Sarajevo (Bosnia).

3.00 este cota pe care poti paria ca FCSB va juca in grupele Europa League, in timp ce o performanta a Craiovei in acest sens este cotata cu 6.00, iar o calificare a Viitorului cu 19.00, constantenii incepand drumul din primul tur preliminar.

Oltenii vor intra in competitie in turul 3 preliminar, insa nefiind cap de serie pot intalni din nou (AC Milan le-a iesit in cale in sezonul trecut) un nume mare, cum ar fi Sevilla, Besiktas, Olympiacos, Rapid Viena, Zenit Sankt Petersburg sau orice echipa ce va fi eliminata in calificarile pentru Champions League.

In Liga Campionilor, acolo unde orice echipa din primele esaloane viseaza sa ajunga, campioana Romaniei intra in turul 2 preliminar. Nici CFR Cluj nu este cap de serie, asa ca poate da de echipe ca Celtic Glasgow, Legia Varsovia sau Ludogoret, insa, daca norocul le surade, ardelenii pot ,,prinde’’ un adversar ceva mai modest, ca Serif Tiraspol sau Malmo.