Diana Sas | Cea mai bună dintre cei buni la BAC

Două eleve din Maramureș au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat 2018. Acestea sunt: Andreea Ilieş de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare și Alexandra Mădăras de la Colegiul National „Gheorghe Sincai” Baia Mare.

Pe lângă aceste două domnișoare și alți elevi din Maramureș au obținut rezultate remarcabile la „examenul maturității”.

Astăzi am stat de vorbă cu o elevă pentru care performanța este al doilea nume. Diana Sas a fost până ieri eleva Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Târgu Lăpuș, ea obținând note foarte bune la BAC. Diana a avut cea mai mare medie din liceul ei: 9,81. Medie formată din două note de 10 la Matematică și Informatică și 9,45 la Limba și Literatura Română.

„Nu consider că școala are un impact așa mare asupra rezultatelor bune, ci mai degrabă ambiția fiecăruia. Într-adevăr, am avut profesori buni, implicați, care au încercat să nu ne dea mereu răspunsurile, ci să ne învețe să le căutam singuri, așa am ajuns să muncim mai mult pentru ce ne dorim și cred că asta contează.” ne declară Diana.

Elevii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Târgu Lăpuș au parte de profesori bine pregătiți care stau la baza performanțelor. Eleveii liceului ajungând la cele mai bune facultăți din țară și nu numai.

Diana vrea să urmeze cursurile Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca.

„Profesorii cu care am avut o legătura mai strânsă sunt cei de la materiile de Bacalaureat. Nu cred ca este relevant numele lor, știu deja că îi apreciez și le multumesc pentru efortul depus.”

În acest an, rezultatele de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Târgu Lăpuș au contabilizat 7 medii peste 9,50. Elevii cu medii admirabile fiind: Herman Felician, Gherman Andreea și Pop Elisa.