Clubul Rotaract Baia Mare T.E.A.M. a organizat un eveniment special în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge. Fiind o ocazie specială, cei care au ales să doneze în această zi au fost întâmpinați cu fresh-uri, cafea, prăjituri și au avut ocazia de a câștiga premii la tombolă.

Ziua Mondială a Donatorului de Sânge este sărbătorită în fiecare an în data de 14 iunie și are rolul de a încuraja acest comportament și de a-i sărbători pe cei care aleg să fie alături de bolnavi în acest fel. Sângele este o substanță esențială sistemului de sănătate și nu poate fi obținută decât de la persoane care donează. Cu toate acestea, în România numărul de donatori este departe de a acoperi nevoia, dovadă fiind apelurile frecvente făcute de familiile persoanelor bolnave. Vestea bună este că o singură donare poate ajuta la salvarea a până la 3 vieți.

În Baia Mare, campania Donează Sânge, Salvează Vieți este organizată în fiecare an la inițiativa clubului Rotaract Baia Mare T.E.A.M. și a reușit să mobilizeze deja un număr mare de tineri (și nu numai) care nu doar că aleg să doneze regulat, dar și promovează acest lucru. Ediția de anul acesta a fost lansată chiar de Ziua Mondială a Donatorului. Astfel, membrii clubului au fost prezenți la Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș atât pentru a dona sânge, cât și pentru a-i sărbători pe donatori cu fresh-uri de fructe, prăjituri și cafea, toate oferite gratuit de afaceri locale care s-au alăturat evenimentului.

Mai mult, toți donatorii care au trecut pragul centrului în perioada 4-14 iunie au participat la o tombolă specială. Cei mai norocoși au fost premiați la extragerea care a avut loc în cadrul evenimentului. Pentru a încuraja un stil de viață sănătos marele premiu a fost o bicicletă, restul premiilor reprezentând vouchere pentru mâncare sănătoasă, activități sportive și servicii medicale, oferite tot de sponsori locali.

„Ne-am dorit să ne arătăm recunoștința față de cei care aleg să salveze vieți prin donarea de sânge și să îi încurajăm să revină. Considerăm că donatorii de sânge, mai ales cei care fac asta regulat, merită sărbătoriți și apreciați pentru faptul că dăruiesc o parte din timpul lor și, până la urmă, o mică parte din ei, pentru vindecarea celor din jur. Le mulțumim în mod special Centrului de Transfuzie Sanguină Maramureș și partenerilor locali care s-au alăturat evenimentului. Apreciem enorm sprijinul din partea comunității în aceste momente.” – Răzvan Lar, președinte Rotaract Baia Mare T.E.A.M. pe mandatul 2020-2021

„Am ales să donez azi sânge deoarece cred în puterea exemplului și mă bucur că am oportunitatea de a ajuta la vindecarea cuiva în acest fel. Mai mult, știu că este sănătos și pentru mine și chiar am descoperit că am o grupă de sânge rară, ceea ce m-a făcut să realizez cât de important este să fim acolo pentru cei care pot să fie sprijiniți în acest fel. Le recomand tuturor persoanelor sănătoase să doneze sânge și chiar să facă din asta un obicei. Satisfacția de a salva o viață și amabilitatea personalului de la centrul de transfuzii depășesc orice posibilă reticență sau teamă legată de acest proces.” – Ionuț Borota, președinte ales Rotaract Baia Mare T.E.A.M. pentru mandatul 2021-2022.