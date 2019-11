Zilele de weekend se anunta frumoase si calde. Ploile ne dau pace sambata, iar duminica va ploua slab in vestul tarii.



Dinu Marasoiu, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), spune ca vremea este deosebit de calda pentru aceasta perioada din an.

„Pentru ziua de sambata, 9 noiembrie, asteptam o vreme in general frumoasa si care se mentine deosebit de calda pentru aceasta data, daca avem in vedere valorile termice din cursul dupa-amiezii cu maxime intre 16 si 24 de grade.

Valorile de 24 de grade sunt asteptate in sudul Munteniei si al Dobrogei si minimele de sambata spre duminica vor fi pozitive, in general intre 4 si 14 grade. (…)

Pentru ziua de duminica, temperaturile se mentin practic in acelasi ecart, deci maxime intre 15 si 24 de grade, minime intre 4 si 15 grade”, a precizat Marasoiu pentru Agerpres.

Sambata, temperatura maxima va fi de 22 de grade in Moldova, Maramures, Crisana, Transilvania si Banat, 23 Oltenia, 24 in Muntenia si Dobrogea.

In Capitala, termometrele arata 23 de grade Celsius.

Iata maximele de sambata in alte orase din tara:

Brasov: 19 grade

Oradea: 21 grade

Constanta: 20 grade

Suceava: 17 grade

Baia Mare: 19 grade

Cluj-Napoca: 18 grade

Pitesti: 19 grade

Sibiu: 20 grade

Iasi: 20 grade

Galati: 21 grade

Arad: 19 grade

Ploiesti: 20 grade

Timisoara: 20 grade

Craiova: 19 grade

Drobeta-Turnu Severin: 18 grade

Giurgiu: 23 grade

Targu Mures: 20 grade

Ultima zi a saptamanii aduce, de asemenea, temperaturi ridicate: vor fi maxime de 22 de grade Celsius in Moldova, 20 Transilvania, 19 Maramures, Crisana si Banat, 20 in Oltenia, 23 in Muntenia, iar in Dobrogea vor fi 24 de grade.

In Bucuresti, duminica mercurul ajunge la 22 de grade Celsius.

Iata maximele de duminica in alte orase din tara:

Brasov: 18 grade

Oradea: 15 grade

Constanta: 19 grade

Suceava: 16 grade

Baia Mare: 16 grade

Cluj-Napoca: 17 grade

Pitesti: 17 grade

Sibiu: 18 grade

Iasi: 21 grade

Galati: 22 grade

Arad: 15 grade

Ploiesti: 19 grade

Timisoara: 16 grade

Craiova: 18 grade

Drobeta-Turnu Severin: 16 grade

Giurgiu: 23 grade

Targu Mures: 19 grade