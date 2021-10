Știința Explorări – Dinamo 2-3 (22, 21, -18, – 30, – 9)

Din pacăte, trebuie să ne mulțumim cu un singur punct după ce am ratat șase mingi de meci în setul 4. Rămânem însă cu satisfacția că am făcut un joc foarte bun în fața unei candidate la titlu.

Explorări: Taboada 6p (3 blocaje, un as), Tarța 28p (2 blocaje, un as), Silvășan-Pașca 10p (un as), Moreira 10p (3 blocaje, 2 ași), S. Dragomir 12p (un as), Klochko 9p (un as), Crișan (libero). Au mai jucat: Catrina, Badea și Cheagă. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Dinamo: Bartha 3p (2 ași), Cherbeleață 24p (2 blocaje, 2 ași), Mihalcea 11p (4 blocaje, 2 ași), Kovacevic 12p (3 blocaje), Gommans 16p, B. Cuk 19p (3 blocaje, 3 ași), Manoogian (libero). Au mai jucat: Ionescu, F. Constantin, Pașcan 1p, Mărieș (libero). Antrenor: Sinisa Reljic.

Au arbitrat: Bogdan Bărdășan (Târgu Mureș) și Paul Szabo-Alexi (Oradea). Observator FRV: Alexandru Mureșan (Cluj-Napoca).

Marius Botea (antrenor princ. Știința Explorări): „Am fost la un pas să producem surpriza etapei. Consider că am jucat excelent în fața unui adversar foarte bun, care a venit în Baia Mare după ce a cucerit Supercupa României. Rămânem cu regretul că am fi putut câștiga trei puncte, deoarece am condus cu 2-1 la seturi și am ratat multe în setul 4 multe oportunități de a închide meciul. Cred că jocul nostru ar mai putea crește în etapele următoare. Important este să reușim să facem o preluare bună și atunci avem șanse de a învinge echipe puternice.

Gabriel Cherbeleață (Dinamo): „Meciul a fost surprinzător de greu pentru noi. Nu știu dacă dacă i-am tratat pe adversari cu superioritate, dar poate poate am intrat un pic cam relaxați în teren. Explorări a jucat foarte bine și a luptat pentru fiecare minge și ne bucurăm că am câștigat și că am luat măcar două puncte la final”.